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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42544255425642574258>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Faceless написав:Откуда такие выводы?


Банки берут рефинанс у НБУ. Он определяет стоимость денег . Экспорт евро союза 3.5триллиарда, у нас отрицательное сальдо почти всегда. Если можно было бы раздавать деньги, то уже бы давно раздали .

Ввша проблема в том, что вы, толком не зная и не понимая, как работает банкрвская система вообще, и украинская в частности, лезете с неграмотными заявлениями. То у вас настройка терминала деньги как-то платит, теперь все ресурсы БС свели к рефинансу. Не пишите чушь, лучше больше читайте
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:59

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
  Faceless написав:Откуда такие выводы?


Банки берут рефинанс у НБУ. Он определяет стоимость денег . Экспорт евро союза 3.5триллиарда, у нас отрицательное сальдо почти всегда. Если можно было бы раздавать деньги, то уже бы давно раздали .

Ввша проблема в том, что вы, толком не зная и не понимая, как работает банкрвская система вообще, и украинская в частности, лезете с неграмотными заявлениями. То у вас настройка терминала деньги как-то платит, теперь все ресурсы БС свели к рефинансу. Не пишите чушь, лучше больше читайте


допустим ипотека будет 0%.
Причем тут вообще ипотека ?

Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.

У нас будет 5-10%. Что дальше ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:09

  proftpd66 написав:
допустим ипотека будет 0%.
Причем тут вообще ипотека ?

Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.

У нас будет 5-10%. Что дальше ?

залуплять такі умови, що ніхто не буде брати як 3-5-7, або даватимуть за відкати або "своїм", або, як в Привата, заставне.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Если вы в Украине зарвботали 80-100к, то вы скорее всего уже не из тех, кто пашет за 12к, и с неплохими запросами. И с такими запросами ваши 80-100к в более благополучной стране - ничто, "мечта провинциального нищеброда, с кубышкой, которому не нужно в жизни ничего кроме работы", то же самое, но не в Киеве. И да, ещё источник дохода нужно найти в более благополучной стране, не хуже, чем тот, с которым вы в Киеве заработали 80-100к, или достаточный пассивный доход, но это куда больше нужно, чем 100к.
В противном случае все ваше описание подходит под описанного вами провинциала, которому 80-100к с неба упали
смешно читать, 100к до 2008 г стоила однушка в Киеве, вас послушать их скупали иностранные миллионеры. Из известных мне примеров, одноклассник автоперевозки под tir один рейс Европа-Украина приносит не менее 1куе чистыми. 2-3 рейса в месяц (минус рождество), другой одноклассник покупал по колхозам зерно, молол, продавал пекарням муку, маржа копеечная но обороты десятки тонн в день. Третий строительство, да в провинции не строят небоскребы но хоз.объекты строятся на раз-два. Масса людей продали дома/квартиры в жирные 2007-2008годы и не успели всё проесть. Кто из них не найдёт себя в соседней стране? Юрист, казнокрад, ничего не умеющий врач.

хрущ 850$/m2 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... Ib840.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:21

  BIGor написав:Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины.

Большинство - это больше 50% всех денег Украины. Разумеется, нет! По объемам строительства, Киев - это 23%. По объему розничного товарооборота - и того меньше, 21%.

Но тратится ли в Киеве больше, чем в каком-либо другом городе? Разумеется, да!

Киев с его населением 3,7 млн человек занимает 15% всего городского населения Украины. Ближайший по величине Харьков - только 6%...

И именно высокое население Киева обеспечивает ему внутреннее лидерство в объемах денег!

  BIGor написав:Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же.



Выше ж есть табличка - зачем гадать. Объемы строительства на население в регионах к Киеву относятся как 6-8 к 10. Если бы каждый провинциал хотел потратить деньги именно в Киеве, это соотношение было бы куда более разительным в пользу Киеве.

Поэтому, нет. Утверждение о том, что каждый житель Украины не-киевлянин хочет в Киев даже если не придираться к словам, ошибочно! Киев развивается чуть быстрее других крупных городов.

Но утверждение о том, что люди из сел и мелких городов, заработавшие приличную сумму денег, потратят их в больших городах - скорее верно, чем неверно. Урбанизация...
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:25

  Grand Touring написав:
  investorkiev написав:про АТБ это я из любопытства спросил.
Наличие ВИП-АТБ никак не влияет на постулаты ТЕОРИИ ТРИБЕКИ, напомню, вот основные три:

1) Все хотят в Киев.
2) Все кто может - переезжают сюда.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.



Кто пишет о большом желании переехать в Киев:

1) Инвесторкиев/Трайбека - из Бахмутки Донецкая обл
2) Влад442 - из Харькова
3) Уноноктий - из Жаботина
4) Аирмакс - из Одессы

Все они сделали Вклад в дорожай КРН и призывают новых участников

где коренные киевляне? Думают о Вене, Праге, Кракове, Нью Йорке, Дублине и тд

хотите пройти путь эволюции от понаеха до коренного? Зачем, если можно учиться на чужом опыте.


Тут полно коренных киевлян, которые продолжают скупать недвижимость в Киеве.

Конговец, куянка, захар кажется тоже коренной и прикупил прэлэсть на Троещине.

Если человек в условном Бердичеве заработал 100куе, то сам он может в Киев и не переедет, но квартиру купит. Про запас, под аренду, для детей. Смотрите 3й постулат Трибеки о КРЖН.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?

Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН).
Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».

Это никак не противоречит 3му постулату Трибеки о КРЖН, потому что как только у этого понаеха появятся возможности (появится 50куе, спадщину продаст и т.д) - он снова начнет стремиться в центр притяжения, вокруг которого вращается все в этой стране.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Если человек в условном Бердичеве заработал 100куе, то сам он может в Киев и не переедет, но квартиру купит. Про запас, под аренду, для детей. Смотрите 3й постулат Трибеки о КРЖН.
про запас))) купить квартиру платить 500-800 грн в мес. отопление куму на зависть)
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:32

  proftpd66 написав:
допустим ипотека будет 0%.
Причем тут вообще ипотека ?

Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.

У нас будет 5-10%. Что дальше ?

Потому что в России уже все что можно отросло. Киевские цены на супер-элитку в центре, находятся на уровне средних цен на панель в более-менее приличном районе Москвы. У них из-за этих цен платеж по ипотеке под 7-9% становится неподъемным для большинства. У нас это все впереди.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:34

  zРадио написав:Кстати, аргументы можно и не искать за пределами строительного рынка - они есть в нем!

Вот отношение объемов ввода строительства к населению - где здесь тот депресняк в регионах, о котором вы вдвоем втираете?????

Зображення

PS: я, кстати, сам оцениваю ситуацию как неблагоприятную, но никак не в регионах при цветущей столице, а общенационально!

Это как раз свидетельство, не скажу депресняка в регионах, где вводится значительно меньше жилья на душу населения, а сформулирую по-другому - намного меньшую инвестиционную и миграционную привлекательность других, даже крупных облцентров.
В каждом городе есть фон из своих покупателей. Ради интереса посмотрел, в Лубнах строят и продают. Есть переменная часть спроса. Кто-то не купил в Харькове, купил в Киеве. Или уехал из Чернигова на заработки, а по возвращению покупает в Киеве, а не на Родине.
Поэтому эти цифры нужно трактовать по-другому. Треть активных людей, которая могла бы купить новострой в Харькове/Львове/Днепре, покупает в Киеве. Не удивлюсь, если вы, рассказывая, как хорошо в регионах, сам не коренной киевлянен.
По Одессе статистику может портить то, что это, наверняка, общий объем ввода в эксплуатацию, включая частные дома, дачки и усадьбы возле моря. Потому что частный сектор строится преимущественно не в городе, то это тоже может влиять на цифры. Если бы была статистика именно по многоквартирным домам, Киев бы выигрывал еще с большим отрывом.
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