Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Если вы в Украине зарвботали 80-100к, то вы скорее всего уже не из тех, кто пашет за 12к, и с неплохими запросами. И с такими запросами ваши 80-100к в более благополучной стране - ничто, "мечта провинциального нищеброда, с кубышкой, которому не нужно в жизни ничего кроме работы", то же самое, но не в Киеве. И да, ещё источник дохода нужно найти в более благополучной стране, не хуже, чем тот, с которым вы в Киеве заработали 80-100к, или достаточный пассивный доход, но это куда больше нужно, чем 100к. В противном случае все ваше описание подходит под описанного вами провинциала, которому 80-100к с неба упали
смешно читать, 100к до 2008 г стоила однушка в Киеве, вас послушать их скупали иностранные миллионеры. Из известных мне примеров, одноклассник автоперевозки под tir один рейс Европа-Украина приносит не менее 1куе чистыми. 2-3 рейса в месяц (минус рождество), другой одноклассник покупал по колхозам зерно, молол, продавал пекарням муку, маржа копеечная но обороты десятки тонн в день. Третий строительство, да в провинции не строят небоскребы но хоз.объекты строятся на раз-два. Масса людей продали дома/квартиры в жирные 2007-2008годы и не успели всё проесть. Кто из них не найдёт себя в соседней стране? Юрист, казнокрад, ничего не умеющий врач.
Вы определитесь, вы о сегодняшнем дне пишите или о 2008? Двенадцать лет прошло, все сидели на кубышке и ждали, уехать или нет?
Все три, что вы описали, бросили бы построенный бизнес, чтобы искать счатья в другой стране? Зачем? Может, он там себя и найдёт, но зачем бросать уже построенное годами труда? Уж что смешно, так это отсутствие логики в ваших заявлениях. У вас весь мир делиться или на "провинциальных нищебродов", которым в радость работа за 12к и забитый транспорт, или казнокрады/бездари, или провинциалы с хорошим зароботком, которым ввиду этого кинв не интересен. Это что, какой-то личный комплекс? Адекватным грамотным специалистам/предпринимателям вы варианта хорошо зарабатывать в Киеве не оставляете? Их существование вас чем-то задевает?
proftpd66 написав: допустим ипотека будет 0%. Причем тут вообще ипотека ?
Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.
У нас будет 5-10%. Что дальше ?
Потому что в России уже все что можно отросло. Киевские цены на супер-элитку в центре, находятся на уровне средних цен на панель в более-менее приличном районе Москвы. У них из-за этих цен платеж по ипотеке под 7-9% становится неподъемным для большинства. У нас это все впереди.
12.5% стоит пол года в ЖК Воскресенский. Там много уже купили, но до сих пор ещё есть.
Там нету залога никакого .
Один дом за полгода не могут купить за эту ипотеку. С таким темпом 40 лет надо ждать чтобы эту ипотеку приобрели .
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Интересный вопрос рентабельности аренды в разных городах. Обычно человек берет под аренду в своем городе, чтобы не кататься за сотни км. Понаехи едут в Киев, Киев растет, остальные города уменьшаются. Приводит ли это к падению рентабельности аренды на перефирии? Куда лучше инвестировать человеку из обцентра? В свой облцентр, или Киев?
Faceless написав:но зачем бросать уже построенное годами труда?
один лечил дочку, сначала у себя в городке, потом в киеве в гос.клинике, потом в частной, в итоге отправил в Израиль где ей наконец то помогли. Другой жаловался на постоянные поборы, день рождения любого чиновника все бизнесмены платят дань, помните перестрелку возле озера? Третий боится что его права никем не защищены и любой чиновник может отобрать бизнес, открыв аналогичный и приказав всем покупать муку у него. Мало оснований? Тогда девальвации, дорогие кредиты, убитые дороги, отсутствие культурного досуга для детей, качества контингента (в райцентрах нет ылитных школ, все вместе учатся), общая безысходность и бесперспективность. Единственное что держит это престарелые родители и бизнес, который каждый год приносит на 10-20% прибыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Бльоооо... А в одном селе местный лендлорд купил себе крузак 200й за 80куе - ездить по полям. И теперь это село - лидер по благосостоянию в Украине. Зрадио, ты любишь тут обвинять людей в некорректном использовании данных. Но вот то, что ты привел - это вообще ни в какие ворота. Хуже того, я тебе скажу что многие киевляне до сих пор ездят на номерах городов, в которых они зарегистрированы. Мужчины - в 99% случаев. А статистика эта именно по регистрации и считается.
airmax78 написав:АТБ за свою любимую сеть. АТБ нового формата начали появляться, буквально, года 2 назад. Вслед за ростом благосостояния своей целевой аудитории. Один такой точно есть на Подоле на ул. Юрковской, если не ошибаюсь.
Чёрные атбэхи вообще огонь. Если спиртное не нужно, то вполне приличный магаз с ценниками на 20% ниже, чем в сильпо. К примеру какая разница где покупать молочку, колу, запакованную икру, или консервированные ананасы.
Faceless написав:но зачем бросать уже построенное годами труда?
один лечил дочку, сначала у себя в городке, потом в киеве в гос.клинике, потом в частной, в итоге отправил в Израиль где ей наконец то помогли. Другой жаловался на постоянные поборы, день рождения любого чиновника все бизнесмены платят дань, помните перестрелку возле озера? Третий боится что его права никем не защищены и любой чиновник может отобрать бизнес, открыв аналогичный и приказав всем покупать муку у него. Мало оснований? Тогда девальвации, дорогие кредиты, убитые дороги, отсутствие культурного досуга для детей, качества контингента (в райцентрах нет ылитных школ, все вместе учатся), общая безысходность и бесперспективность. Единственное что держит это престарелые родители и бизнес, который каждый год приносит на 10-20% прибыли.
Надо уезжать, Виталий. Тут даже думать нечего. Пока евро не взлетело к 1.4 - продавать все за доллары, конвертить в евро и валить. Я бы даже сказал - эвакуироваться. Вы уже все что могли для этой страны сделали.
Vlad442 написав:Интересный вопрос рентабельности аренды в разных городах. Обычно человек берет под аренду в своем городе, чтобы не кататься за сотни км. Понаехи едут в Киев, Киев растет, остальные города уменьшаются. Приводит ли это к падению рентабельности аренды на перефирии? Куда лучше инвестировать человеку из обцентра? В свой облцентр, или Киев?
когда где то дефицит туда текут капиталы чтобы заработать. Внимательно следите за застройщиками, аркада уже своё заработала, на очереди другие.