Faceless написав:

Если вы в Украине зарвботали 80-100к, то вы скорее всего уже не из тех, кто пашет за 12к, и с неплохими запросами. И с такими запросами ваши 80-100к в более благополучной стране - ничто, "мечта провинциального нищеброда, с кубышкой, которому не нужно в жизни ничего кроме работы", то же самое, но не в Киеве. И да, ещё источник дохода нужно найти в более благополучной стране, не хуже, чем тот, с которым вы в Киеве заработали 80-100к, или достаточный пассивный доход, но это куда больше нужно, чем 100к.В противном случае все ваше описание подходит под описанного вами провинциала, которому 80-100к с неба упали