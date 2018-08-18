Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:АТБ за свою любимую сеть. АТБ нового формата начали появляться, буквально, года 2 назад. Вслед за ростом благосостояния своей целевой аудитории. Один такой точно есть на Подоле на ул. Юрковской, если не ошибаюсь.
Чёрные атбэхи вообще огонь. Если спиртное не нужно, то вполне приличный магаз с ценниками на 20% ниже, чем в сильпо. К примеру какая разница где покупать молочку, колу, запакованную икру, или консервированные ананасы.
100%. Я этого снобизма вообще не понимаю. Особенно когда рядом, например, Билла и за один и тот же продукт цена может отличаться, порой, в 2 раза.
proftpd66 написав: допустим ипотека будет 0%. Причем тут вообще ипотека ?
Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.
У нас будет 5-10%. Что дальше ?
Потому что в России уже все что можно отросло. Киевские цены на супер-элитку в центре, находятся на уровне средних цен на панель в более-менее приличном районе Москвы. У них из-за этих цен платеж по ипотеке под 7-9% становится неподъемным для большинства. У нас это все впереди.
12.5% стоит пол года в ЖК Воскресенский. Там много уже купили, но до сих пор ещё есть.
Там нету залога никакого .
Один дом за полгода не могут купить за эту ипотеку. С таким темпом 40 лет надо ждать чтобы эту ипотеку приобрели .
Не несите пургу. Не бывает ипотеки без залога по определению. Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
допустим ипотека будет 0%. Причем тут вообще ипотека ?
Я написал что в РФ ипотека 7-9% и цена не растет, даже , если застройщик предлагаете 5%. А падает последние пол года.
У нас будет 5-10%. Что дальше ? """"""
Потому что в России уже все что можно отросло. Киевские цены на супер-элитку в центре, находятся на уровне средних цен на панель в более-менее приличном районе Москвы. У них из-за этих цен платеж по ипотеке под 7-9% становится неподъемным для большинства. У нас это все впереди.
12.5% стоит пол года в ЖК Воскресенский. Там много уже купили, но до сих пор ещё есть.
Там нету залога никакого .
Один дом за полгода не могут купить за эту ипотеку. С таким темпом 40 лет надо ждать чтобы эту ипотеку приобрели .
Не несите пургу. Не бывает ипотеки без залога по определению. Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
Залог чего ?
1) airmax78, пишет что прихват продаете имущество банкрота, я пишу что квартиры прихвата так как он финансировал или банрота юр лица. Есть инфа что прихват самостоятелено финансовал недострой!!!
2) прихват, даёт ипотеку через залог имущества ?? Смысл ? Мне звонил из прихвата давали 16.9 без залога на любую вторичку, может первичку . Ставка овгз была 19-21%.
Залог чего ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 чер, 2020 12:13, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
investorkiev написав:Если человек в условном Бердичеве заработал 100куе, то сам он может в Киев и не переедет, но квартиру купит. Про запас, под аренду, для детей. Смотрите 3й постулат Трибеки о КРЖН.
Поэтому я считаю Киев перекупленным. Многие покупают для перепродажи, про запас. Для реальной жизни покупают все меньше. Как только ручей денег из регионов уменьшится - будет коррекция цен. Что можно подтвердить по графику бомбера (оранжевая линия).