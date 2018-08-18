Додано: Пон 08 чер, 2020 12:30

vitaliian написав: Faceless написав: но зачем бросать уже построенное годами труда? но зачем бросать уже построенное годами труда? один лечил дочку, сначала у себя в городке, потом в киеве в гос.клинике, потом в частной, в итоге отправил в Израиль где ей наконец то помогли. Другой жаловался на постоянные поборы, день рождения любого чиновника все бизнесмены платят дань, помните перестрелку возле озера? Третий боится что его права никем не защищены и любой чиновник может отобрать бизнес, открыв аналогичный и приказав всем покупать муку у него. Мало оснований? Тогда девальвации, дорогие кредиты, убитые дороги, отсутствие культурного досуга для детей, качества контингента (в райцентрах нет ылитных школ, все вместе учатся), общая безысходность и бесперспективность. Единственное что держит это престарелые родители и бизнес, который каждый год приносит на 10-20% прибыли. один лечил дочку, сначала у себя в городке, потом в киеве в гос.клинике, потом в частной, в итоге отправил в Израиль где ей наконец то помогли. Другой жаловался на постоянные поборы, день рождения любого чиновника все бизнесмены платят дань, помните перестрелку возле озера? Третий боится что его права никем не защищены и любой чиновник может отобрать бизнес, открыв аналогичный и приказав всем покупать муку у него. Мало оснований? Тогда девальвации, дорогие кредиты, убитые дороги, отсутствие культурного досуга для детей, качества контингента (в райцентрах нет ылитных школ, все вместе учатся), общая безысходность и бесперспективность. Единственное что держит это престарелые родители и бизнес, который каждый год приносит на 10-20% прибыли.

Бизнес, или другой доход, действительно держит. И родственники. И даже не станет родителей - все равно, в большинстве случаев, бизнес не бросят. Ну так и к чему вообще их рассматривать. Дай бог чтобы каждом городе были те, кто и там себя неплохо чувствует, и чтобы их было побольше.У меня знакомые, в небольшом облцентре зарабатывают себе трёшку куе, им действительно Киев особо не нужен, а чтобы уйти от коррупции и прочих украинских проблем без потерь в финансовых возможностях капитал маловат. И да, тоже еще у большинства родители, их тоже не оставишь. Их поведение вполне логично.Но к чему эти заявления про нищебродов-понаехов и коррупционеров и бездарей? При прочих равных условиях в Киеве действительно проще стать хорошим специалистом и нормально зарабатывать, сделать карьеру, вести бизнес, чем в регионах - это просто факт. Это не значит, что это единственный вариант, и что в регионах это невозможно. И с культурным досугом в Киеве и крупных городах куда проще, это тоже факт. И с качеством контингента чуть лучше, ну опять таки на уровне как и в крупнейших городах.И да, Киев, само собой, не единственный вариант, куда податься, но далеко не такой плохой, как вы расписываете. И с небольшим капиталом, 30-50-80к, и учетом того, что есть и источник дохода, откуда этот капитал создался, тут можно получить поболее, чем если капитал этот вывести в более благополучные страны, где он станнт мизерной заначкой, а доходы временно исчезнут и не факт, что удастся выйти на тот же уровень.А то тут на ветке какой-то сюр уже и война мифологий: киевофилы против киевофобов.