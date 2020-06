Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42

investorkiev написав: Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?



Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН).

Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».



100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов,

