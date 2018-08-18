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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:30
vitaliian написав: Faceless написав:
но зачем бросать уже построенное годами труда?
один лечил дочку, сначала у себя в городке, потом в киеве в гос.клинике, потом в частной, в итоге отправил в Израиль где ей наконец то помогли. Другой жаловался на постоянные поборы, день рождения любого чиновника все бизнесмены платят дань, помните перестрелку возле озера? Третий боится что его права никем не защищены и любой чиновник может отобрать бизнес, открыв аналогичный и приказав всем покупать муку у него. Мало оснований? Тогда девальвации, дорогие кредиты, убитые дороги, отсутствие культурного досуга для детей, качества контингента (в райцентрах нет ылитных школ, все вместе учатся), общая безысходность и бесперспективность. Единственное что держит это престарелые родители и бизнес, который каждый год приносит на 10-20% прибыли.
Бизнес, или другой доход, действительно держит. И родственники. И даже не станет родителей - все равно, в большинстве случаев, бизнес не бросят. Ну так и к чему вообще их рассматривать. Дай бог чтобы каждом городе были те, кто и там себя неплохо чувствует, и чтобы их было побольше.
У меня знакомые, в небольшом облцентре зарабатывают себе трёшку куе, им действительно Киев особо не нужен, а чтобы уйти от коррупции и прочих украинских проблем без потерь в финансовых возможностях капитал маловат. И да, тоже еще у большинства родители, их тоже не оставишь. Их поведение вполне логично.
Но к чему эти заявления про нищебродов-понаехов и коррупционеров и бездарей? При прочих равных условиях в Киеве действительно проще стать хорошим специалистом и нормально зарабатывать, сделать карьеру, вести бизнес, чем в регионах - это просто факт. Это не значит, что это единственный вариант, и что в регионах это невозможно. И с культурным досугом в Киеве и крупных городах куда проще, это тоже факт. И с качеством контингента чуть лучше, ну опять таки на уровне как и в крупнейших городах.
И да, Киев, само собой, не единственный вариант, куда податься, но далеко не такой плохой, как вы расписываете. И с небольшим капиталом, 30-50-80к, и учетом того, что есть и источник дохода, откуда этот капитал создался, тут можно получить поболее, чем если капитал этот вывести в более благополучные страны, где он станнт мизерной заначкой, а доходы временно исчезнут и не факт, что удастся выйти на тот же уровень.
А то тут на ветке какой-то сюр уже и война мифологий: киевофилы против киевофобов.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:38
Vlad442 написав: zРадио написав:
Вот откопал пусть и не самую свежую (2016), но от этого не теряющую информативности статистику по среднему ценнику приобретаемых новых авто.
Киев даже не первый!!!
1. Одесская область (средняя стоимость авто 28 тыс евро).
2. Киев (26,8 тыс).
3. Днепропетровская область (25,7 тыс).
Далее в алфавитном порядке Волынская, Ивано-Франковская, Львовская и Харьковская.
И о чем это говорит?
Как обычно вкидываем без всякого анализа и выводов. Зачем? К чему?
А потом мы видим массово дорогие машины с одесскими номерами на дорогах Киева.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:38
proftpd66 написав: Faceless написав:
Не несите пургу.
Не бывает ипотеки без залога по определению.
Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
Залог чего ?
1) airmax78, пишет что прихват продаете имущество банкрота, я пишу что квартиры прихвата так как он финансировал или банрота юр лица. Есть инфа что прихват самостоятелено финансовал недострой!!!
2) прихват, даёт ипотеку через залог имущества ?? Смысл ? Мне звонил из прихвата давали 16.9 без залога
на любую вторичку, может первичку . Ставка овгз была 19-21%.
Залог чего ?
Лучше остановитесь, с каждым постом только больше глупостей пишете.
Для банков очень большая проблема взять на баланс непрофильные активы, так что крайне маловероятно, что "квартиры Привата", и что он за свой счёт что-то там достраивал. Мог кредитовать застройщика, это впооне логично, а квартиры у него в залоге.
Ипотека это по определению - залог недвижимости. Как правило, как раз той, которую покупают.
И просьба, хватит чушь писать, дальше буду простоо удалять, нет сил читать глупости
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:41
The_Rebel написав: proftpd66 написав: Faceless написав:
Не несите пургу.
Не бывает ипотеки без залога по определению.Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
Дом стоит не на конце троещины, можно на самокате от метро, как любит инвесторкиев.
Дом относительно, хорошо стоит пар. Метежро минут 20-30 пешком . Там говорят больница . Цена дешевле рынке!!
Ипотека 12.5%. При том что цена дешевле рынке . Скандалов там сейчас нету, никто не жалуется на домике.уа.
Про що спір, я ж писав раніше, що також зацікавився цим будинком. Там іпотека - тому саме ЗАСТАВА цієї ж квартири, ще й першим внеском. Плюс якась мутна схема через АУКЦІОНИ, таким чином ціна початкова вказана. А продадуть фіг знає за скільки
Вот секрет и раскрыт. Аукцион.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42
investorkiev написав:
Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?
Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН).
Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».
Это никак не противоречит 3му постулату Трибеки о КРЖН, потому что как только у этого понаеха появятся возможности (появится 50куе, спадщину продаст и т.д) - он снова начнет стремиться в центр притяжения, вокруг которого вращается все в этой стране.
100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов,
ціна не менше чим в Бучах/Ірпінях
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:43
Faceless
Вы мне написали про залог. Я писал про залог ?
Причем тут залог??? Понятно , что квартира ипотечкую могут забрать если не платить !!!!
От куда я знаю про какой залог ты написал ??airmax78
, написал что приват продаете залоговые квартиры. Вы мне написал что без залога нету ипотеки ,Вы в адеквате?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:45
The_Rebel написав: proftpd66 написав: Faceless написав:
Не несите пургу.
Не бывает ипотеки без залога по определению.Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
Дом стоит не на конце троещины, можно на самокате от метро, как любит инвесторкиев.
Дом относительно, хорошо стоит пар. Метежро минут 20-30 пешком . Там говорят больница . Цена дешевле рынке!!
Ипотека 12.5%. При том что цена дешевле рынке . Скандалов там сейчас нету, никто не жалуется на домике.уа.
Про що спір, я ж писав раніше, що також зацікавився цим будинком. Там іпотека - тому саме ЗАСТАВА цієї ж квартири, ще й першим внеском. Плюс якась мутна схема через АУКЦІОНИ, таким чином ціна початкова вказана. А продадуть фіг знає за скільки
Какие есть проблемы ? Через аукцион, там много не проданных. Аукцион будет с одни участником.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53
proftpd66 написав:
Какие есть проблемы ? Через аукцион, там много не проданных. Аукцион будет с одни участником.
Хаха, тут чуваки против привата и его ипотеки ))
Тут все за зашквар покупать: права требования, которые "возможно" достроят через пару лет и обменяют на бетонометры....
Так сказать слово "полисмена" скажы де взяв пидеш додому )))
Купи у застройщика с репутацией )))) (репутация у Оркады, и Укрбуда и десятков других уже была).
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:55
Faceless написав:
И с небольшим капиталом, 30-50-80к, и учетом того, что есть и источник дохода, откуда этот капитал создался, тут можно получить поболее, чем если капитал этот вывести в более благополучные страны, где он станнт мизерной заначкой, а доходы временно исчезнут и не факт, что удастся выйти на тот же уровень.
еще один знакомый, без высшего образования, ходил по офисам заправлял картриджи, имел 3к гривен в месяц, переехал в Киев устроился на работу в сервисный центр, зарплата 6-7к аренда комнаты 2500. Носится по всему Киеву, конкуренция сумашедшая, говорит стал работать/уставать в 2 раза больше. Про хорошую карьеру он слышал, её можно было сделать 10-15 лет назад, сейчас даже на плохую работу конкурс - 10 понаехов. А на хорошую берут любовниц, жён и родственников, или с таким опытом который в провинции за всю жизнь не получишь. Рынок труда сдулся, кто не смог зацепиться в Киеве раньше, сейчас нет смысла ехать. Разве что торговать в подземном переходе, или пластелином по вагонам метро, такая работа всегда есть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 08 чер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:55
xio13 написав: proftpd66 написав:
Какие есть проблемы ? Через аукцион, там много не проданных. Аукцион будет с одни участником.
Хаха, тут чуваки против привата и его ипотеки ))
Тут все за зашквар покупать: права требования, которые "возможно" достроят через пару лет и обменяют на бетонометры....
Так сказать слово "полисмена" скажы де взяв пидеш додому )))
Купи у застройщика с репутацией )))) (репутация у Оркады, и Укрбуда и десятков других уже была).
ЖК Воскресенский сдан в 2013 полностью, приват сам достраивал . Думал что будет рокетос
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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