The_Rebel написав: proftpd66 написав: Faceless написав: Не несите пургу.

Не бывает ипотеки без залога по определению.

Не бывает ипотеки без залога по определению.

Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего





Дом стоит не на конце троещины, можно на самокате от метро, как любит инвесторкиев.



Дом относительно, хорошо стоит пар. Метежро минут 20-30 пешком . Там говорят больница . Цена дешевле рынке!!



Дом стоит не на конце троещины, можно на самокате от метро, как любит инвесторкиев.

Дом относительно, хорошо стоит пар. Метежро минут 20-30 пешком . Там говорят больница . Цена дешевле рынке!!

Ипотека 12.5%. При том что цена дешевле рынке . Скандалов там сейчас нету, никто не жалуется на домике.уа.

Про що спір, я ж писав раніше, що також зацікавився цим будинком. Там іпотека - тому саме ЗАСТАВА цієї ж квартири, ще й першим внеском. Плюс якась мутна схема через АУКЦІОНИ, таким чином ціна початкова вказана. А продадуть фіг знає за скільки

продадуть за скільки запропонують, наприклад стартова + 1 грн.

продадуть за скільки запропонують, наприклад стартова + 1 грн.

Якщо є права власності, будинок введено в експлуатацію, нема судової тяганини із власником, то в чому проблема? В тому що Приват дає іпотеку тільки на те що в Привата в заставі?

