Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:Faceless Вы мне написали про залог. Я писал про залог ?
Причем тут залог??? Понятно , что квартира ипотечкую могут забрать если не платить !!!!
От куда я знаю про какой залог ты написал ??
airmax78 , написал что приват продаете залоговые квартиры. Вы мне написал что без залога нету ипотеки ,Вы в адеквате?
Так вы вообще не понимаете в теме, о которой пишете, оттуда и не знаете. Не знать вполне нормально само по себе, но вот писать то зачем о том, в чём не понимаете? То у вас ипотека без задога, то Приват собсвенные квартиры продает. Одна глупость на другой. Да, Приват явно продает залоговые квартиры, что не ясно?
Faceless написав:Не несите пургу. Не бывает ипотеки без залога по определению. Не показывают продажи 1 дома по программе 1 банка ровным счётом ничего
Дом стоит не на конце троещины, можно на самокате от метро, как любит инвесторкиев.
Дом относительно, хорошо стоит пар. Метежро минут 20-30 пешком . Там говорят больница . Цена дешевле рынке!!
Ипотека 12.5%. При том что цена дешевле рынке . Скандалов там сейчас нету, никто не жалуется на домике.уа.
Про що спір, я ж писав раніше, що також зацікавився цим будинком. Там іпотека - тому саме ЗАСТАВА цієї ж квартири, ще й першим внеском. Плюс якась мутна схема через АУКЦІОНИ, таким чином ціна початкова вказана. А продадуть фіг знає за скільки
продадуть за скільки запропонують, наприклад стартова + 1 грн. Якщо є права власності, будинок введено в експлуатацію, нема судової тяганини із власником, то в чому проблема? В тому що Приват дає іпотеку тільки на те що в Привата в заставі?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Потому что в России уже все что можно отросло. Киевские цены на супер-элитку в центре, находятся на уровне средних цен на панель в более-менее приличном районе Москвы. У них из-за этих цен платеж по ипотеке под 7-9% становится неподъемным для большинства. У нас это все впереди.
скорее у них уже все это позади. Нефть и газ в цене упали, санкции несколько лет-придется ужаться. Не забываем, что в простом Н.Новгороде все цены в баксах больше столичных киевских в 2 раза, и зарплаты тоже. И перспектив роста в баксах для киевских зарплат в ближайшее время нет(кроме Смолия и ему подобных)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Faceless написав:И с небольшим капиталом, 30-50-80к, и учетом того, что есть и источник дохода, откуда этот капитал создался, тут можно получить поболее, чем если капитал этот вывести в более благополучные страны, где он станнт мизерной заначкой, а доходы временно исчезнут и не факт, что удастся выйти на тот же уровень.
еще один знакомый, без высшего образования, ходил по офисам заправлял картриджи, имел 3к гривен в месяц, переехал в Киев устроился на работу в сервисный центр, зарплата 6-7к аренда комнаты 2500. Носится по всему Киеву, конкуренция сумашедшая, говорит стал работать/уставать в 2 раза больше. Про хорошую карьеру он слышал, её можно было сделать 10-15 лет назад, сейчас даже на плохую работу конкурс - 10 понаехов. А на хорошую берут любовниц, жён и родственников, или с таким опытом который в провинции за всю жизнь не получишь. Рынок труда сдулся, кто не смог зацепиться в Киеве раньше, сейчас нет смысла ехать. Разве что торговать в подземном переходе, или пластелином по вагонам метро, такая работа всегда есть.
Ну да, высочайшей квалификации и востребованности специалист по заправке картриджей, давайте по нему сделаем вывод о всем киевском рынке труда. Всякие глупости про любовниц, жен и родственников даже комментировать не хочется. О чем в принципе думал человек, отдавший 10-15 лет низкоквалифицированной работе, непонятно. Ну тут однозначно - только ехать в Варшаву, там всегда помогут человеку без образования и с единственным полезным навыком - заменой картриджей, в эпоху электронного документооборота, снять квартиру и обеспечить себе достойную жизнь.
investorkiev написав:Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?
Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН). Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».
Это никак не противоречит 3му постулату Трибеки о КРЖН, потому что как только у этого понаеха появятся возможности (появится 50куе, спадщину продаст и т.д) - он снова начнет стремиться в центр притяжения, вокруг которого вращается все в этой стране.
100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов, ціна не менше чим в Бучах/Ірпінях
Стоп, стоп. Мы сравниваем с Киевскими ценами. Тернополь дешевле Киева существенно, потому там и покупают, но все равно это глупые люди, не понимающие что покупка в Тернополе - деньги на ветер.
Тернополь по цене Киева никто бы не покупал.
При чем тут Буча и Ирпень? Это не Киев, это дальние ипеня. Это ты знаток и любитель Бучанских цоколей. Широкой массе тернопильчан Бучи монописуальны. Есть Киев. Есть остальная Украина - депрессивная, вымирающая, деиндустриализирующаяся.
Которая, как престарелая больная мать, все равно все лучшее отдает своему любимому ребенку - городу-герою Киеву. Все деньги, все ресурсы, самых молодых, активных и амбициозных людей.
Faceless написав:О чем в принципе думал человек, отдавший 10-15 лет низкоквалифицированной работе, непонятно. Ну тут однозначно - только ехать в Варшаву, там всегда помогут человеку без образования и с единственным полезным навыком - заменой картриджей, в эпоху электронного документооборота, снять квартиру и обеспечить себе достойную жизнь.
В принципе это то о чем я говорил. Если вы светила врач кардиохирург, то в Киеве вы найдете работу. (с з.п. в 5-10 раз ниже чем в Европе). а неквалифицированный понаех из Бердичева здесь не нужен, своих не знаем куда девать. 21й век, технологии, люди не нужны эйджизм и всё такое. Только клубнику ездим в Польшу собирать, а не в Украине. И картошка в маркете египетская. Зато люди не нужны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:О чем в принципе думал человек, отдавший 10-15 лет низкоквалифицированной работе, непонятно. Ну тут однозначно - только ехать в Варшаву, там всегда помогут человеку без образования и с единственным полезным навыком - заменой картриджей, в эпоху электронного документооборота, снять квартиру и обеспечить себе достойную жизнь.
В принципе это то о чем я говорил. Если вы светила врач кардиохирург, то в Киеве вы найдете работу. (с з.п. в 5-10 раз ниже чем в Европе). а неквалифицированный понаех из Бердичева здесь не нужен, своих не знаем куда девать.
И опять у вас мир делится на светил мирового уровня и неквалифицированную раб силу. И научиться, по вашему, понаех из Бердичева не способен ничему. Только рукожоп, только хардкор.
investorkiev написав:Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?
Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН). Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».
Это никак не противоречит 3му постулату Трибеки о КРЖН, потому что как только у этого понаеха появятся возможности (появится 50куе, спадщину продаст и т.д) - он снова начнет стремиться в центр притяжения, вокруг которого вращается все в этой стране.
100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов, ціна не менше чим в Бучах/Ірпінях
Стоп, стоп. Мы сравниваем с Киевскими ценами. Тернополь дешевле Киева существенно, потому там и покупают, но все равно это глупые люди, не понимающие что покупка в Тернополе - деньги на ветер.
Тернополь по цене Киева никто бы не покупал.
При чем тут Буча и Ирпень? Это не Киев, это дальние ипеня. Это ты знаток и любитель Бучанских цоколей. Широкой массе тернопильчан Бучи монописуальны. Есть Киев. Есть остальная Украина - депрессивная, вымирающая, деиндустриализирующаяся.
Которая, как престарелая больная мать, все равно все лучшее отдает своему любимому ребенку - городу-герою Киеву. Все деньги, все ресурсы, самых молодых, активных и амбициозных людей.
Еще одна лужа. Средний возраст киевлян - 39 лет, украинцев в целом - 40 лет.
Население стареет абсолютно везде по стране. А самые молодые, активные и амбициозные эмигрируют в другие страны.
ЗРадио, это у вас лужа. Возьмите статистику Держстата. В Киеве - САМОЕ МОЛОДОЕ население по всей стране, и САМАЯ ВЫСОКАЯ рождаемость - а мы же помнимаем что не за счет нищих многодетных семей, как в селах ЗУ, а за счет огромного количества молодых семей с 1-2 детьми.
ЗЫ: ваша странная диаграмка показывает численность населения на сейчас в 46 млн чел, но мы с вами прекрасно понимаем, что после Крыма, Длнр, эмиграции, сейчас в живых в стране хорошо если 32-34 млн человек.