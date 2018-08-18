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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4258425942604261

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:26

  investorkiev написав:ЗРадио, это у вас лужа.
Возьмите статистику Держстата. В Киеве - САМОЕ МОЛОДОЕ население по всей стране, и САМАЯ ВЫСОКАЯ рождаемость - а мы же помнимаем что не за счет нищих многодетных семей, как в селах ЗУ, а за счет огромного количества молодых семей с 1-2 детьми.

ЗЫ: ваша странная диаграмка показывает численность населения на сейчас в 46 млн чел, но мы с вами прекрасно понимаем, что после Крыма, Длнр, эмиграции, сейчас в живых в стране хорошо если 32-34 млн человек.


В Киеве средний возраст "аж" на целый год ниже, чем по Украине. Я об этом сам и написал. Со ссылками, а не в вашем стиле пустословия!

Что касается диаграммы - так и есть, без Крыма и части Донбасса. Это прогноз органики Института демографии и социальных исследований НАН Украины
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В «Киевпастрансе» говорят, что с 1 июля зарплату повысили на 10%, с 1 октября – еще на 10%, еще одно повышение – на 5% – ожидается с 1 декабря. «По расчетам, на август 2018 года зарплата водителей коммунального транспорта составляет: в автобусе – свыше 18 тыс. грн, в троллейбусе – свыше 16 тыс. грн, в трамвае – свыше 12,5 тыс. грн», – сообщили «Большому Киеву» в пресс-службе предприятия.

Правда, водители добавляют, что такие деньги можно заработать, лишь превышая нормо-часы в полтора-два раза. «Нам повысили не зарплату, а ставки. Чувствуете разницу? А премии, которые составляют 50% зарплаты, сократили. На самом деле у нас была зарплата 10 тыс. грн, а сейчас – 10,7 тыс. при графике работы – пять рабочих дней, два выходных. А так, можно заработать и 20 тысяч, но это вообще без выходных и отдыха, – возмущается Андрей Самко.

https://bigkyiv.com.ua/pochemu-obshches ... avat-sboi/
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:32

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:Почему вообще покупают в том же Харькове, Тернополе и т.д?

Дело обстоит так: все хотят купить в Киеве (см. 1й постулат Трибеки о КРЖН).
Но денег не хватает. Поэтому понаех в тяжелых думах думает: «хотелось бы конечно Киев, но есть только 20куе, и мне их хватит только на Харьков... эх, ну бетонируюсь тут».

Это никак не противоречит 3му постулату Трибеки о КРЖН, потому что как только у этого понаеха появятся возможности (появится 50куе, спадщину продаст и т.д) - он снова начнет стремиться в центр притяжения, вокруг которого вращается все в этой стране.

100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов,
ціна не менше чим в Бучах/Ірпінях


Стоп, стоп. Мы сравниваем с Киевскими ценами. Тернополь дешевле Киева существенно, потому там и покупают, но все равно это глупые люди, не понимающие что покупка в Тернополе - деньги на ветер.

Тернополь по цене Киева никто бы не покупал.

При чем тут Буча и Ирпень? Это не Киев, это дальние ипеня. Это ты знаток и любитель Бучанских цоколей. Широкой массе тернопильчан Бучи монописуальны. Есть Киев. Есть остальная Украина - депрессивная, вымирающая, деиндустриализирующаяся.

Которая, как престарелая больная мать, все равно все лучшее отдает своему любимому ребенку - городу-герою Киеву. Все деньги, все ресурсы, самых молодых, активных и амбициозных людей.

Вчи економічну географію: Тернопільщина аграрна область.
Деіструалізація відбулася ще як тільки совок розпався.
Прошу не путати із ОРДЛО.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:34

  investorkiev написав:ЗРадио, это у вас лужа.
Возьмите статистику Держстата. В Киеве - САМОЕ МОЛОДОЕ население по всей стране, и САМАЯ ВЫСОКАЯ рождаемость - а мы же помнимаем что не за счет нищих многодетных семей, как в селах ЗУ, а за счет огромного количества молодых семей с 1-2 детьми.

ЗЫ: ваша странная диаграмка показывает численность населения на сейчас в 46 млн чел, но мы с вами прекрасно понимаем, что после Крыма, Длнр, эмиграции, сейчас в живых в стране хорошо если 32-34 млн человек.

Саме молоде якраз в Бучах Ірпенях.
Як казав захар: сиди в калюді далі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:34

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
welcome на одесский форум по недвижимости, посчитайте количество веток и количество страниц в каждой из них, делаем вывод что все хотят жить в Одессе? https://forumodua.com/forumdisplay.php?f=67

Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.


Зайка, скажи що тобі нанесло таку сильну травму?
Потоки болі другий тиждень.
Може встань і прогуляйся по прекрасному Києву?

Зараз липи цвітуть. Не все так жахливо. Нерухомість коштує копійки. Користуйся цим.

Зи. В Горлівці не був. Мабудь там гарно. Але чомусь не хочу
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:05

  zРадио написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:100 раз пишу, в Тернополі куча новобудов,
ціна не менше чим в Бучах/Ірпінях


Стоп, стоп. Мы сравниваем с Киевскими ценами. Тернополь дешевле Киева существенно, потому там и покупают, но все равно это глупые люди, не понимающие что покупка в Тернополе - деньги на ветер.

Тернополь по цене Киева никто бы не покупал.

При чем тут Буча и Ирпень? Это не Киев, это дальние ипеня. Это ты знаток и любитель Бучанских цоколей. Широкой массе тернопильчан Бучи монописуальны. Есть Киев. Есть остальная Украина - депрессивная, вымирающая, деиндустриализирующаяся.

Которая, как престарелая больная мать, все равно все лучшее отдает своему любимому ребенку - городу-герою Киеву. Все деньги, все ресурсы, самых молодых, активных и амбициозных людей.


Еще одна лужа. Средний возраст киевлян - 39 лет, украинцев в целом - 40 лет.

Население стареет абсолютно везде по стране. А самые молодые, активные и амбициозные эмигрируют в другие страны.

Зображення

https://countrymeters.info/ru/Ukraine
https://100realty.ua/news/naselenie-kie ... 0%BD%D1%8B.

Вся наша статистика построена на месте регистрации. А место регистрации сегодня не говорит ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ. Как ты, аналитик, этого не можешь понять?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:О чем в принципе думал человек, отдавший 10-15 лет низкоквалифицированной работе, непонятно.
Действительно, непонятно. каждый водитель маршрутки через 15 лет должен стать владельцем парка маршруток как минимум, а то и собственником автобазы. каждый каменщик и бетонщик должен стать собственником строительной фирмы.Каждый аудитор должен потеснить БИГ4, каждый финансовый аналитик станет если не министром финансов, то руководителем банка. и т.д.Наш заправщик картриджей должен стать дилером Ксерокса и получить эксклюзив на обслуживания ДТЭК. И остальные заправщики -тоже.
Не забываем, что все они ломанутся в Тетрис
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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