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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4260426142624263>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:31

  xio13 написав:
  Первый написав:Зайка, скажи що тобі нанесло таку сильну травму?
Потоки болі другий тиждень.
Може встань і прогуляйся по прекрасному Києву?

Зараз липи цвітуть. Не все так жахливо. Нерухомість коштує копійки. Користуйся цим.

Зи. В Горлівці не був. Мабудь там гарно. Але чомусь не хочу


Шо там ваше АН? Багато ріелторів скоротили? Чи вони у вас як Фоп?

Часу вільного більше стало?


Вам хіхоньки. А форумчанину погано. Його хтось образив.

Щодо мого агенства. Забув як виглядає їжа. Але завдяки прекрасному розташуванню Києва є водичка і є липи. Рву цвіт і п’ю чайок.
Підходь. Липи вистачить на всіх

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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:41

Первый
Это одна из башен Метрополя на фото? Как там кстати - работы идут, их скоро достроят?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:є водичка і є липи. Рву цвіт і п’ю чайок.
Підходь. Липи вистачить на всіх

дивакуваті нині люди
коноплі липами зовуть
збирають, в гості з ними ходять
і чай із ними п'ють
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:06

Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.



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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:12

  Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.

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Если там большинство платежеспособной ЦА это моряки, им по объективным причинам Киев не интересен.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:12

  foxluck написав:Первый
Это одна из башен Метрополя на фото? Как там кстати - работы идут, их скоро достроят?

Так.
Поки липовий цвіт рвав, то пару роботяг бачив. :-)
Не думаю, що у цьому році побачимо фінальні титри.
Звернув увагу, що Вашингтон і не починали
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:14

  Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.



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Гарне місто Херсон. 22% хоче залишитися.... шок
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:18

Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі :) Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.
Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 08 чер, 2020 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:21

  stas_rst написав:Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі :) Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, Флай може ще багато написати, бо він не так давно звідти.
Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.


Залишайтесь в Тернополі. Вкладайте гроші у власне місто
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Залишайтесь в Тернополі. Вкладайте гроші у власне місто

Іронія приймається :) Залишитись не можу повернутись :)
Думаю :)
stas_rst
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