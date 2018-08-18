Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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stas_rst написав:Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих. Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі. Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись. Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості. Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК. Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю. Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру. Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі. Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі. Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню. Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства. Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти. Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.
Помнится, 8 лет назад там на окраине был бордель известный за пределами области с владельцем дядей Ваней
Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.
Гарне місто Херсон. 22% хоче залишитися.... шок
Он объективно один из самых унылых в стране. Важно другое. Уехать хотят не в Киев. Даже моряки с деньгами. А те, у кого их нет,и тем более не собираются никуда. А если проверим благополучные по инфраструктуре Чернигов и Винницу, там вообще Киев вертели. Кароч как всегда шлем одевает нам тут шлем из лапши.
stas_rst написав:Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих. Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі. Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись. Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості. Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК. Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю. Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру. Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі. Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі. Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню. Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства. Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти. Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.
У трибеки в днр лише пустирі та терикони... Йому київ це усьо. Увідеть києв і умереть!
А ще саме важливе що ковбаса за 500 грн кг тікі в києві є!! Мєєєжду прочім.
stas_rst написав:Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.
если вам есть чем в Тернополе заниматься, то выбор очевиден. Тернополь самый комфортный город для жизни, два огромных парка в центре, фонтан 150 метров, доброжелательные и общительные люди, минимум чужаков и понаехов. Близость Каменца-Подольского, Черновцов, Львова, И.Франковска скрасят ваши викенды, одна беда заниматься там вообще нечем.