Додано: Пон 08 чер, 2020 15:27

Щодо певних тенденцій в хайтеку.



Наразі спостенрігаю тенденцію аутстафа китайських гігантів хайтеку в Україну,

І в переважній більшості Львів, а не Київ розглядається як місто для розквартирування локальних офісів.



Локейшн, локейшн, локейшн.

