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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4261426242634264>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щодо певних тенденцій в хайтеку.

Наразі спостенрігаю тенденцію аутстафа китайських гігантів хайтеку в Україну,
І в переважній більшості Львів, а не Київ розглядається як місто для розквартирування локальних офісів.

Локейшн, локейшн, локейшн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:30

  stas_rst написав:Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі :) Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.
Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.

Помнится, 8 лет назад там на окраине был бордель известный за пределами области с владельцем дядей Ваней
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:32

  Первый написав:
  Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.



Зображення


Гарне місто Херсон. 22% хоче залишитися.... шок

Он объективно один из самых унылых в стране.
Важно другое. Уехать хотят не в Киев.
Даже моряки с деньгами. А те, у кого их нет,и тем более не собираются никуда.
А если проверим благополучные по инфраструктуре Чернигов и Винницу, там вообще Киев вертели.
Кароч как всегда шлем одевает нам тут шлем из лапши.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:33

  stas_rst написав:Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі :) Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.
Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.


У трибеки в днр лише пустирі та терикони... Йому київ це усьо. Увідеть києв і умереть!

А ще саме важливе що ковбаса за 500 грн кг тікі в києві є!! Мєєєжду прочім.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:35

  flyman написав:Щодо певних тенденцій в хайтеку.

Наразі спостенрігаю тенденцію аутстафа китайських гігантів хайтеку в Україну,
І в переважній більшості Львів, а не Київ розглядається як місто для розквартирування локальних офісів.

Локейшн, локейшн, локейшн.

Цілком логічно. Штат не гірший, але трохи дешевший і дешевші супутні витрати. Ще у Миколаєві величезна кількість подібних контор
  xio13 написав:А ще саме важливе що ковбаса за 500 грн кг тікі в києві є!! Мєєєжду прочім.

А мені навіть цікаво, що то за диво-ковбаса
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:40

  shapo написав:Помнится, 8 лет назад там на окраине был бордель известный за пределами области с владельцем дядей Ваней

у кожного свої стереотипи і маркери успішного відпочинку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Після 15 успішних років у Києві на даному етапі виникла особиста дилема - або Тернопіль для життя, або постулати investorkiev.
если вам есть чем в Тернополе заниматься, то выбор очевиден. Тернополь самый комфортный город для жизни, два огромных парка в центре, фонтан 150 метров, доброжелательные и общительные люди, минимум чужаков и понаехов. Близость Каменца-Подольского, Черновцов, Львова, И.Франковска скрасят ваши викенды, одна беда заниматься там вообще нечем.

время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:46

  Faceless написав:А мені навіть цікаво, що то за диво-ковбаса


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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:51

  stas_rst написав:Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.

Мой хирург, который делал мне операцию на ливере в 2015 году, учился в Тернополе.
Отлично всё сделал. Это в тему о "при бажанні вчитись"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:53

  shapo написав:Помнится, 8 лет назад там на окраине был бордель известный за пределами области с владельцем дядей Ваней

Тебе это лучше знать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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