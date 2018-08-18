Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
застройщики т.е. строители, или девелоперы? - это разные вещи.
думаю девелоперы.
в 2004-2008 году ряд украинских контор аля ТММ, 21 век и КДД групп (если имя не знакомое, то мощный недострой рядом с центальным загсом их рук дело) тоже привлекали деньги через АйПиО в Лондоне и частное размещение с котировкой в франкфурте. ТММ хотел сделать АйПиО еще в 2011 году на Лондонской бирже. 21 век еще миллионов 200 тяпнул у бондхолдеров по еврооблигациям
аудит у них всех был и им не помог, как не помог инвесторам увидеть хоть что-то из своих денег. аудит еще никому не помог.
прибыль девелопера согласно мсфо определяется как переоценка их проектов на продажу (95% их прибыли) плюс конечно проданное по факту в текущем году (5%). такую оценку для АйПиО делают конторы аля кольерз, найт френк, СиБиЕрИ и прочие консалтинговые компании в сфере недвижимости. оценка делается на основе предположений о том, за сколько и когда все будет продано минус какие расходы нужно будет понести. другими словами, отчетность КДД и 21 века в 2005-2008 гг. до кризиса показывала многомиллионные прибыли (сотни миллионов долларов в год), а потом - прямо наоборот.
У ТММ случился другой сценарий, хотя их и сильно долбанул кризис 2008 года, но основное - наезд тн "Семьи". Во время первого майдана Толмачев поддержал Ющенко, причем не только эмоционально. После прихода дваждынесудимого, это ему тоже припомнили. Ну и тупо отжать - пуркуа-бы и не па. Чем закончилось - не в курсе, началось с отжатия на Ломоносова, Толмачева закрыли за граты, применялось-ли к нему физическое насилие - не знаю, но начались серьезные проблемы со здоровьем.
Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.
Он объективно один из самых унылых в стране. Важно другое. Уехать хотят не в Киев. Даже моряки с деньгами. А те, у кого их нет,и тем более не собираются никуда. А если проверим благополучные по инфраструктуре Чернигов и Винницу, там вообще Киев вертели. Кароч как всегда шлем одевает нам тут шлем из лапши.
Хоттаб, 9 проголосовавших, сидящих на городском форуме. Вы серьезно думаете, что выборка репрезентативная?
1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.
2) вывод: жить в Херсоне хотят меньшинство из жителей Херсона.
3) вывод: гораздо репрезентативнее сделать на этом киевском форуме опрос: киевлянин вы по рождению или понаех разной стадии (от пока только интересующегося, через приехавшего и платящего дань лендлорду, потом - успешный понаех, купивший свое жилье в Киеве, и высшая стадия - понаех, который имеет инвестиционную недвижимость в Киеве и сдает другим понаехам).
Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.
И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.
8 из 12 (66%) проголосовавших хотели бы свалить. И не в Киев.Почему они пасуются на херсонском, а не на том, куда мечтают свалить? Киевские мечтатели вот , с твоих слов, якобы свалили же на киевский форум...
Может хватит маразмировать?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.
7 из 11 (63%) проголосовавших хотели бы свалить. И не в Киев.Почему они пасуются на херсонском, а не на том, куда мечтают свалить? Киевские мечтатели вот , с твоих слов, якобы свалили же на киевский форум...
Может хватит маразмировать?
то істерика
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
2) вывод: жить в Херсоне хотят меньшинство из жителей Херсона.
Запили на киевском форуме, сколько хотело бы свалить из Киева. Чтобы не блабла,как ты привык.
гораздо репрезентативнее сделать на этом киевском форуме опрос: киевлянин вы по рождению или понаех разной стадии
Давай я предположу пальцем в небо,что каждый третий понаех. Сформулируй свой вывод из этого опроса. Только не бред типа "о, видишь,сюда едут", а что-то из твоего раннего маразма "сюда ВСЕ хотят, и кто имеет возможность,все едут".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.
И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.
И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.