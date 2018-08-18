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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4262426342644265>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:22

  pesikot написав:Мой хирург, который делал мне операцию на ливере в 2015 году, учился в Тернополе.
Отлично всё сделал. Это в тему о "при бажанні вчитись"


вопрос: где сейчас живет и оперирует этот хирург, учившийся в Тернополе?

  Faceless написав:А мені навіть цікаво, що то за диво-ковбаса

Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??

В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.
Конкретно вот о какой колбасе идет речь, но мы может взять сыры, одежду, сумки, дорогие модели техники (помните Риспект покупал телевизор за 100000грн?) и т.д.

https://fozzyshop.com.ua/vareno-kopchen ... 15579.html
вот эта колбаса. По ее наличию в магазинах вашего города можете сделать вывод - ваш город совсем нищебродский или как-то еще держится?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:26

  adeges написав:
  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.


застройщики т.е. строители, или девелоперы? - это разные вещи.

думаю девелоперы.

в 2004-2008 году ряд украинских контор аля ТММ, 21 век и КДД групп (если имя не знакомое, то мощный недострой рядом с центальным загсом их рук дело) тоже привлекали деньги через АйПиО в Лондоне и частное размещение с котировкой в франкфурте. ТММ хотел сделать АйПиО еще в 2011 году на Лондонской бирже. 21 век еще миллионов 200 тяпнул у бондхолдеров по еврооблигациям

аудит у них всех был и им не помог, как не помог инвесторам увидеть хоть что-то из своих денег. аудит еще никому не помог.

прибыль девелопера согласно мсфо определяется как переоценка их проектов на продажу (95% их прибыли) плюс конечно проданное по факту в текущем году (5%). такую оценку для АйПиО делают конторы аля кольерз, найт френк, СиБиЕрИ и прочие консалтинговые компании в сфере недвижимости. оценка делается на основе предположений о том, за сколько и когда все будет продано минус какие расходы нужно будет понести. другими словами, отчетность КДД и 21 века в 2005-2008 гг. до кризиса показывала многомиллионные прибыли (сотни миллионов долларов в год), а потом - прямо наоборот.


У ТММ случился другой сценарий, хотя их и сильно долбанул кризис 2008 года, но основное - наезд тн "Семьи". Во время первого майдана Толмачев поддержал Ющенко, причем не только эмоционально. После прихода дваждынесудимого, это ему тоже припомнили. Ну и тупо отжать - пуркуа-бы и не па. Чем закончилось - не в курсе, началось с отжатия на Ломоносова, Толмачева закрыли за граты, применялось-ли к нему физическое насилие - не знаю, но начались серьезные проблемы со здоровьем.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:34

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Запилил на скорую руку на херсонском городском форуме голосовалку, пока результаты первого часа. Через пару дней , когда будет хотя бы полсотня ответов, ещё раз продублирую здесь.



Зображення

Он объективно один из самых унылых в стране.
Важно другое. Уехать хотят не в Киев.
Даже моряки с деньгами. А те, у кого их нет,и тем более не собираются никуда.
А если проверим благополучные по инфраструктуре Чернигов и Винницу, там вообще Киев вертели.
Кароч как всегда шлем одевает нам тут шлем из лапши.

Хоттаб, 9 проголосовавших, сидящих на городском форуме. Вы серьезно думаете, что выборка репрезентативная?


1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.

2) вывод: жить в Херсоне хотят меньшинство из жителей Херсона.

3) вывод: гораздо репрезентативнее сделать на этом киевском форуме опрос: киевлянин вы по рождению или понаех разной стадии (от пока только интересующегося, через приехавшего и платящего дань лендлорду, потом - успешный понаех, купивший свое жилье в Киеве, и высшая стадия - понаех, который имеет инвестиционную недвижимость в Киеве и сдает другим понаехам).

Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.

И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:53

  kingkongovets написав:https://www.skypixel.com/photo360s/kiev-panoramic

Брать Диаданс?
Конговец, расскажите что происходит на самом деле.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:11

investorkiev ,


1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.

8 из 12 (66%) проголосовавших хотели бы свалить. И не в Киев.Почему они пасуются на херсонском, а не на том, куда мечтают свалить? Киевские мечтатели вот , с твоих слов, якобы свалили же на киевский форум...

Может хватит маразмировать?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:13

  Hotab написав:investorkiev ,


1) вывод: те херсончане, которые хотят свалить в Киев - пасутся не на Херсонском форуме (что им там делать??), а на Киевском - именно тут обсуждаются вопросы их интересующие.

7 из 11 (63%) проголосовавших хотели бы свалить. И не в Киев.Почему они пасуются на херсонском, а не на том, куда мечтают свалить? Киевские мечтатели вот , с твоих слов, якобы свалили же на киевский форум...

Может хватит маразмировать?

то істерика
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:14

investorkiev ,
2) вывод: жить в Херсоне хотят меньшинство из жителей Херсона.

Запили на киевском форуме, сколько хотело бы свалить из Киева. Чтобы не блабла,как ты привык.
гораздо репрезентативнее сделать на этом киевском форуме опрос: киевлянин вы по рождению или понаех разной стадии

Давай я предположу пальцем в небо,что каждый третий понаех. Сформулируй свой вывод из этого опроса. Только не бред типа "о, видишь,сюда едут", а что-то из твоего раннего маразма "сюда ВСЕ хотят, и кто имеет возможность,все едут".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:19

  investorkiev написав:
  pesikot написав:Мой хирург, который делал мне операцию на ливере в 2015 году, учился в Тернополе.
Отлично всё сделал. Это в тему о "при бажанні вчитись"


вопрос: где сейчас живет и оперирует этот хирург, учившийся в Тернополе?

Натаха, всё там же он живёт и оперирует
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:28

  investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.

И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.

Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.
Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав.
Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:33

  flyman написав:
  investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.

И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.

Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.
Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав.
Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.

flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.
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