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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??

В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.

Меня интересовал конкретно ваш "критерий" - я не то, чтоб большой ценитель кобасных изделий.
С некоторыми категориями продуктов в регионах действительно есть проблемы, как и с сервисом. Это в Киеве, к примеру, легко можно попросить на пробу икры горбуши или кеты - казалось бы, совершенно обыденная вещь, а в регионах часто облом (но там можно понять, халявщиков на попробовать быстро набежит). И дорогие сорта продуктов бывает просто стремно брать, ибо подозреваешь, что они месяцами на прилавках болтаются.
Но это слишком грубая оценка, чтобы давать городу ярлыки. Не в колбасе и не в икре меряется благосостояние.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.
Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.
Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.

Таки некоторые в ней еще и живут :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:37

  BIGor написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.

И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.

Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.
Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав.
Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.

flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.

не пам"ятаю, шукай в архівах, може писав, по пам"яті, але скорше всього без карт:
otodom.pl
gratka.pl
olx.pl

https://domy.pl/nieruchomosci---pl (агрегатор)
https://www.nieruchomosci-online.pl/
https://www.gumtree.pl/
до останніх двох пристібається карта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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