Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??
В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.
Меня интересовал конкретно ваш "критерий" - я не то, чтоб большой ценитель кобасных изделий. С некоторыми категориями продуктов в регионах действительно есть проблемы, как и с сервисом. Это в Киеве, к примеру, легко можно попросить на пробу икры горбуши или кеты - казалось бы, совершенно обыденная вещь, а в регионах часто облом (но там можно понять, халявщиков на попробовать быстро набежит). И дорогие сорта продуктов бывает просто стремно брать, ибо подозреваешь, что они месяцами на прилавках болтаются. Но это слишком грубая оценка, чтобы давать городу ярлыки. Не в колбасе и не в икре меряется благосостояние.
flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.
flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.
investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.
И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.
не пам"ятаю, шукай в архівах, може писав, по пам"яті, але скорше всього без карт: otodom.pl gratka.pl olx.pl