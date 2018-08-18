Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??
В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.
Меня интересовал конкретно ваш "критерий" - я не то, чтоб большой ценитель кобасных изделий. С некоторыми категориями продуктов в регионах действительно есть проблемы, как и с сервисом. Это в Киеве, к примеру, легко можно попросить на пробу икры горбуши или кеты - казалось бы, совершенно обыденная вещь, а в регионах часто облом (но там можно понять, халявщиков на попробовать быстро набежит). И дорогие сорта продуктов бывает просто стремно брать, ибо подозреваешь, что они месяцами на прилавках болтаются. Но это слишком грубая оценка, чтобы давать городу ярлыки. Не в колбасе и не в икре меряется благосостояние.
flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.
flyman написав:Натаха, я моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
все на этой ветке интересуются киевской недвижимостью, но для разных целей. Кому деньги надо пристроить, у другого ребенок будет поступать, третий хочет перепродать и заработать, четвертый сдать в аренду. Мало перечислить тех кто интересуется, надо бы понимать мотивы.
investorkiev написав:Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.
И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.
Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені. Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину. Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав. Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.
flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.
не пам"ятаю, шукай в архівах, може писав, по пам"яті, але скорше всього без карт: otodom.pl gratka.pl olx.pl
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
Есть отдельные банки, что выдают уже в этом году по такой ставке. Но не всем
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
10% может будет, но будет написано что ставка по ипотеке, изменяется раз в пол года к ставку НБУ. А ставка через время может быть любой и 30%.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 чер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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І що понаїху в Лодзі (це десь як Дніпро, але до Варшави як від БЦ) не назбирати 3куе на кавалірку?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
То, что украинцы покупают недвижимость за рубежом, факт положительный. Форма накопления украинского инвестиционного ресурса за рубежом, который в последствии будет питать экономику Украины. "В последствии" это когда у нас в стране будет благоприятный инвестиционный климат. А он будет. Потом. Можно сказать, уже скоро. Вот тогда подавляющее большинство заробитчан вернется сюда домой. Они рвались туда заработАТЬ и накопИТЬ, а вот когда заработаЮТ и накопЯТ будут рваться обратно, особенно если тут будет благоприятная обстановка. Квартиры там продадут или будут сдавать. Бабло тратить тут. Вот такая у твоей сестры перспективная диспозиция и судьба. Я вижу её и ей подобных будущее. У меня дар. Передавай ей привет. Скажи, что мыслит правильно.