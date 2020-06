Додано: Пон 08 чер, 2020 17:37

BIGor написав: flyman написав: investorkiev написав: Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.



Пока мы видим что Киевскими квартирами интересуются: Хоттаб из Херсона, Влад из Харькова, Аирмакс из Одессы, Сержик из Кировограда, Сомилитарк из Бердичева, флайман из Тернополя, Хомякоид из Винницы и т.д.

И в этом нет ничего плохого - это естественный закон природы, сформулированный #лендлордомВизионером Трибекой в 3 закона КРЖН.

Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.

Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.

Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав.

Натаха, на даний момен моніторю нерухомість в Тернополі, Києві, Бучі, Ірпені, Коростені.

Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.

Був у Польщі, то моніторив у РН містах де мешкав.

Але ти чомусь згадала тільки про Київ, а про решту міст забула.

flyman а підскажіть будь-ласка, чи є по Кракову/Варшаві сайту типу Лун з картою? Я знайшов тільки аналог Луна https://flatfy.pl/ але там карти немає.

не пам"ятаю, шукай в архівах, може писав, по пам"яті, але скорше всього без карт:

otodom.pl

gratka.pl

olx.pl



https://domy.pl/nieruchomosci---pl (агрегатор)

https://www.nieruchomosci-online.pl/

https://www.gumtree.pl/

не пам"ятаю, шукай в архівах, може писав, по пам"яті, але скорше всього без карт:

otodom.pl

gratka.pl

olx.pl

https://domy.pl/nieruchomosci---pl (агрегатор)

https://www.nieruchomosci-online.pl/

https://www.gumtree.pl/

до останніх двох пристібається карта

