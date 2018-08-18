Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.
Ти забув про трамваї!!! Вінницькі трамваї набагато кращі за київські, новенькі, відкриваються кнопками, як у Європі, їздять по графіку. Я думаю, що є багато міст, по якійсь позиції кращі за Київ. Але оцінюється сукупність факторів. І можливість заробітку. Я б із задоволення в Харків переїхав, був би він десь поближче до заходу або хоча б в центрі України.
Братан придбав квартиру 75 метрів в новобудові в Вінниці. з/п +- 1000 USD Начерта йому Кийов або Дойчляндія. Вінниця 4 рік поспіль найкраще місто в Україні.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??
В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.
Меня интересовал конкретно ваш "критерий" - я не то, чтоб большой ценитель кобасных изделий. С некоторыми категориями продуктов в регионах действительно есть проблемы, как и с сервисом. Это в Киеве, к примеру, легко можно попросить на пробу икры горбуши или кеты - казалось бы, совершенно обыденная вещь, а в регионах часто облом (но там можно понять, халявщиков на попробовать быстро набежит). И дорогие сорта продуктов бывает просто стремно брать, ибо подозреваешь, что они месяцами на прилавках болтаются. Но это слишком грубая оценка, чтобы давать городу ярлыки. Не в колбасе и не в икре меряется благосостояние.
а в чем? в количестве театров на 1000 человек?
давайте так: в каком успешном городе нет дорогой колбасы в продаже? В париже? лондоне? Нью-йорке? Киеве? Москве? Варшаве? Берлине?
Если в этих городах есть дорогая колбаса, то почему ее нет в Виннице, Житомире, Сумах, Конотопе? Наверное что-то с последними городами не то....
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
flyman написав:Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.
То, что украинцы покупают недвижимость за рубежом, факт положительный. Форма накопления украинского инвестиционного ресурса за рубежом, который в последствии будет питать экономику Украины. "В последствии" это когда у нас в стране будет благоприятный инвестиционный климат. А он будет. Потом. Можно сказать, уже скоро. Вот тогда подавляющее большинство заробитчан вернется сюда домой. Они рвались туда заработАТЬ и накопИТЬ, а вот когда заработаЮТ и накопЯТ будут рваться обратно, особенно если тут будет благоприятная обстановка. Квартиры там продадут или будут сдавать. Бабло тратить тут. Вот такая у твоей сестры перспективная диспозиция и судьба. Я вижу её и ей подобных будущее. У меня дар. Передавай ей привет. Скажи, что мыслит правильно.
До 2020 хотіла в Тернополі. Кажу почекай, поки не гахне криза. Тепер хоче в Польщі. Принаймні до пенсії, потім буде видно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Grand Touring написав:Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.
Напомнило: "Жизнь человеку дается всего один раз и прожить ее надо ТАМ,чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."(почти Н.Островский"Как закалялась сталь")
rjkz написав:Минималка в НЙ законодательно 15 баксов в час, это 2700 в месяц брутто. Далее все зависит какой работодатель какие опции поставил в W2, єто может быть и 1800 чмстыми и тогда после такс ретерн будет возврат налогов или 2500+ и тогда...тоже будет возврат, но меньше.
По законодательству - не спорю, вам виднее. Но среди 3825 зарплат нью-йоркских учителей на grassdoor минимальная указанная составляет 43 тыс в год, или 3600 в месяц
На тему Тернополя и прочей провинции. В очередной раз по кругу ходим. Посмотрите на объекты которые строят во Львове, Франыке, Тернополе. Потом посмотрите на Навигатор, Яскравый, Бережанский и прочую хрень которую строят в Киеве. Потом еще раз на объекты во Львове. Потом посмотрите сколько стоит Липинка, Файна-Таун, Республика и тому подобные объекты. И тогда вы поймете почему на сотни объектов во Львове, Франыке, Тернополе по ценам на уровне отстойных комплексов Киева есть спрос. http://mp.lviv.ua/gallery/ Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора. Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают. А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к. Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам. Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.
Или вот: http://www.kvitka.house/strijska-195/ Строится тоже комлпекс в жутчайших ипенях Львова возле окружной дороги, ценники 20-21к за квадрат. Тут нет подземного паркинга, поэтому перед достаточно стильными домами будет асфальтовое поле парковка.
Не все люди мантрят на жизнь в термитниках. И не стоит думать что в регионах недвига три копейки стоит. Вот домик побогаче, там квадрат стоит около 1000-1200$ https://www.miydim.lviv.ua/#1 Тут уже и подземный паркинг есть и выглядит посолиднее. Но локация тоже ипеневая минимально.
Вот и задайте себе вопрос почему люди вполне себе берут даже за 1200$ квадрат недвигу в том же Львове, а не несутся сломя голову жить в термитнике Киева)
Хомякоид написав: Братан придбав квартиру 75 метрів в новобудові в Вінниці. з/п +- 1000 USD Начерта йому Кийов або Дойчляндія. Вінниця 4 рік поспіль найкраще місто в Україні.
лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять. Так что поздравляю со сливом бабла в унитаз. Запасите ему доски, вот в Виннице они точно пригодятся.
Откуда вы черпаете свои помои? Вероятно, как раз из р.Припяти Винница - один из немногих растущих украинских городов, и за прошлые 15 лет его население выросло на 4%. Рождаемость в Виннице, включая область, соответствует Киеву без области...