Libo написав: flyman написав: Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.

То, что украинцы покупают недвижимость за рубежом, факт положительный. Форма накопления украинского инвестиционного ресурса за рубежом, который в последствии будет питать экономику Украины. "В последствии" это когда у нас в стране будет благоприятный инвестиционный климат. А он будет. Потом. Можно сказать, уже скоро.

Вот тогда подавляющее большинство заробитчан вернется сюда домой. Они рвались туда заработАТЬ и накопИТЬ, а вот когда заработаЮТ и накопЯТ будут рваться обратно, особенно если тут будет благоприятная обстановка.

Квартиры там продадут или будут сдавать. Бабло тратить тут.

Вот такая у твоей сестры перспективная диспозиция и судьба.

Я вижу её и ей подобных будущее. У меня дар.

До 2020 хотіла в Тернополі.

Кажу почекай, поки не гахне криза.

