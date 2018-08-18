Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20

На тему Тернополя и прочей провинции. В очередной раз по кругу ходим.Посмотрите на объекты которые строят во Львове, Франыке, Тернополе. Потом посмотрите на Навигатор, Яскравый, Бережанский и прочую хрень которую строят в Киеве.Потом еще раз на объекты во Львове. Потом посмотрите сколько стоит Липинка, Файна-Таун, Республика и тому подобные объекты.И тогда вы поймете почему на сотни объектов во Львове, Франыке, Тернополе по ценам на уровне отстойных комплексов Киева есть спрос.Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора.Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают.А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к.Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам.Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.Или вот:Строится тоже комлпекс в жутчайших ипенях Львова возле окружной дороги, ценники 20-21к за квадрат. Тут нет подземного паркинга, поэтому перед достаточно стильными домами будет асфальтовое поле парковка.Не все люди мантрят на жизнь в термитниках. И не стоит думать что в регионах недвига три копейки стоит. Вот домик побогаче, там квадрат стоит около 1000-1200$Тут уже и подземный паркинг есть и выглядит посолиднее. Но локация тоже ипеневая минимально.Вот и задайте себе вопрос почему люди вполне себе берут даже за 1200$ квадрат недвигу в том же Львове, а не несутся сломя голову жить в термитнике Киева)