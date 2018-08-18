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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42644265426642674268>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:03

  The_Rebel написав:
  vitaliian написав:Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.

Ти забув про трамваї!!! Вінницькі трамваї набагато кращі за київські, новенькі, відкриваються кнопками, як у Європі, їздять по графіку.
Я думаю, що є багато міст, по якійсь позиції кращі за Київ. Але оцінюється сукупність факторів. І можливість заробітку. Я б із задоволення в Харків переїхав, був би він десь поближче до заходу або хоча б в центрі України.


Братан придбав квартиру 75 метрів в новобудові в Вінниці.
з/п +- 1000 USD
Начерта йому Кийов або Дойчляндія.
Вінниця 4 рік поспіль найкраще місто в Україні.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:05

  Faceless написав:
  investorkiev написав:Фейслесс, вы прекрасно понимаете о чем речь, или вы после перехода на мову потеряли способность понимать аналогии и сложные понятия??

В регионах просто НЕТ дорогих продуктов.

Меня интересовал конкретно ваш "критерий" - я не то, чтоб большой ценитель кобасных изделий.
С некоторыми категориями продуктов в регионах действительно есть проблемы, как и с сервисом. Это в Киеве, к примеру, легко можно попросить на пробу икры горбуши или кеты - казалось бы, совершенно обыденная вещь, а в регионах часто облом (но там можно понять, халявщиков на попробовать быстро набежит). И дорогие сорта продуктов бывает просто стремно брать, ибо подозреваешь, что они месяцами на прилавках болтаются.
Но это слишком грубая оценка, чтобы давать городу ярлыки. Не в колбасе и не в икре меряется благосостояние.

а в чем?
в количестве театров на 1000 человек? :D :D

давайте так: в каком успешном городе нет дорогой колбасы в продаже? В париже? лондоне? Нью-йорке? Киеве? Москве? Варшаве? Берлине?

Если в этих городах есть дорогая колбаса, то почему ее нет в Виннице, Житомире, Сумах, Конотопе? Наверное что-то с последними городами не то....
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:08

Нормалек? :)

маржа +3% к депозиту. ставка 25% +3% = 28% :wink:

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD)

Зображення


Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 чер, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:09

  Libo написав:
  flyman написав:Сестра дивиться в Кракові щоб купити в складщину.


То, что украинцы покупают недвижимость за рубежом, факт положительный. Форма накопления украинского инвестиционного ресурса за рубежом, который в последствии будет питать экономику Украины. "В последствии" это когда у нас в стране будет благоприятный инвестиционный климат. А он будет. Потом. Можно сказать, уже скоро.
Вот тогда подавляющее большинство заробитчан вернется сюда домой. Они рвались туда заработАТЬ и накопИТЬ, а вот когда заработаЮТ и накопЯТ будут рваться обратно, особенно если тут будет благоприятная обстановка.
Квартиры там продадут или будут сдавать. Бабло тратить тут.
Вот такая у твоей сестры перспективная диспозиция и судьба.
Я вижу её и ей подобных будущее. 8) У меня дар. :oops:
Передавай ей привет. Скажи, что мыслит правильно. :lol:

До 2020 хотіла в Тернополі.
Кажу почекай, поки не гахне криза.
Тепер хоче в Польщі. Принаймні до пенсії, потім буде видно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:10

  Grand Touring написав:Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.


Напомнило:
"Жизнь человеку дается всего один раз и прожить ее надо ТАМ,чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."(почти Н.Островский"Как закалялась сталь")
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:ставка 25% +3% = 28%

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD)

И давно вы видели 25% по депозитам?
Предложения с привязкой к UIRD уже лет десять как есть, с добрым утром :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:15

  rjkz написав:Минималка в НЙ законодательно 15 баксов в час, это 2700 в месяц брутто. Далее все зависит какой работодатель какие опции поставил в W2, єто может быть и 1800 чмстыми и тогда после такс ретерн будет возврат налогов или 2500+ и тогда...тоже будет возврат, но меньше.


По законодательству - не спорю, вам виднее. Но среди 3825 зарплат нью-йоркских учителей на grassdoor минимальная указанная составляет 43 тыс в год, или 3600 в месяц
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:В последствии" это когда у нас в стране будет благоприятный инвестиционный климат. А он будет.
12 лет ждём ваш климат.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20

На тему Тернополя и прочей провинции. В очередной раз по кругу ходим.
Посмотрите на объекты которые строят во Львове, Франыке, Тернополе. Потом посмотрите на Навигатор, Яскравый, Бережанский и прочую хрень которую строят в Киеве.
Потом еще раз на объекты во Львове. Потом посмотрите сколько стоит Липинка, Файна-Таун, Республика и тому подобные объекты.
И тогда вы поймете почему на сотни объектов во Львове, Франыке, Тернополе по ценам на уровне отстойных комплексов Киева есть спрос.
http://mp.lviv.ua/gallery/
Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора.
Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают.
А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к.
Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам.
Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.

Или вот: http://www.kvitka.house/strijska-195/
Строится тоже комлпекс в жутчайших ипенях Львова возле окружной дороги, ценники 20-21к за квадрат. Тут нет подземного паркинга, поэтому перед достаточно стильными домами будет асфальтовое поле парковка.

Не все люди мантрят на жизнь в термитниках. И не стоит думать что в регионах недвига три копейки стоит. Вот домик побогаче, там квадрат стоит около 1000-1200$
https://www.miydim.lviv.ua/#1
Тут уже и подземный паркинг есть и выглядит посолиднее. Но локация тоже ипеневая минимально.

Вот и задайте себе вопрос почему люди вполне себе берут даже за 1200$ квадрат недвигу в том же Львове, а не несутся сломя голову жить в термитнике Киева)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21

  investorkiev написав:
  Хомякоид написав: Братан придбав квартиру 75 метрів в новобудові в Вінниці.
з/п +- 1000 USD
Начерта йому Кийов або Дойчляндія.
Вінниця 4 рік поспіль найкраще місто в Україні.

лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять.
Так что поздравляю со сливом бабла в унитаз.
Запасите ему доски, вот в Виннице они точно пригодятся.


Откуда вы черпаете свои помои? Вероятно, как раз из р.Припяти :mrgreen: Винница - один из немногих растущих украинских городов, и за прошлые 15 лет его население выросло на 4%. Рождаемость в Виннице, включая область, соответствует Киеву без области...
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