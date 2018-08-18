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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4265426642674268>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 84
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять.
тогда эта же перспектива и у Киева, но папиже. Или Киев на другой планете?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:26

  Santehnik написав:http://mp.lviv.ua/gallery/
Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора.
Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают.
А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к.
Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам.
Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.

Я тут орендував на час ремонту. ЖК "Пасічний". Це не іпєня. І до Сихова рукою подати, пішки 15хв. Там вже дорогу проклали. Є мінімальна інфраструктура: декілька магазинів, аптека. Мені сподобався цей новобуд. Нічо так. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:34

  Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:

1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали


:lol:
Одним словом - дурдом
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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:38

  Santehnik написав:http://mp.lviv.ua/gallery/
Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора.
Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают.
А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к.
Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам.
Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.

Чуйствуется дыхание соседней Польши.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ще от в 15 км від Кракова 38куе будинок

https://www.gumtree.pl/a-mieszkania-i-domy-sprzedam-i-kupie/krakow/tani-domek-+-lokal-15km-od-krakowa-centrum-iwanowic-niska-cena-okazja/1007307567180910471944209

ходить рейсовий автобус до Кракова
https://www.busy-krk.pl/mpk-krakow/linia-277
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:38

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять.
тогда эта же перспектива и у Киева, но папиже. Или Киев на другой планете?

Читайте 3 поступлата Трибеки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:43

  investorkiev написав:
  Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:

1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали


Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.

Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.

1) Все хотят в Киев.
2) Все кто может - переезжают сюда.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.

Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.


Остается добавить еще один пункт:
4) Все кто уехал из Украины, сделали это с единственной целью - заработать денег, чтобы вернуться и купить квартиру (гулять так гулять - для проживания и для аренды и всенепременно стояками) в Киеве. Причем вернутся все - и те 8-10 млн, которые уехали за последние 6 лет и те 10-15 млн, которые уехали с 1991 и даже те, чьи предки уехали во время и после 2-й Мировой ну и с начала прошлого века.
В опчем, "Все стремятся в Нью-Васю...", то есть Киев.
"Остап Бендер жил, Остап Бендер жив, Остап Бендер будет жить!" (Остап Бендер)
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:53

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета.
Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.

Есть отдельные банки, что выдают уже в этом году по такой ставке. Но не всем


Я думаю Макс писал про масовый сегмент.
То что некоторым могут выдавать, я не спорю. Даже под 0%
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:54

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять.
тогда эта же перспектива и у Киева, но папиже. Или Киев на другой планете?

Читайте 3 поступлата Трибеки.


спасибо, Аирмакс, я так и думал что вы в числе первых поймете эти постулаты.
В тему коронавируса:

Интереснейшее чтиво подъехало. У чуваков из Амстердама по-прежнему не заканчивается трава и они решили посмотреть, как вспышки холеры в Париже (1832 и 1849) и чумы в Амстердаме (XVI-XVII вв.) повлияли на недвигу – изучение воздействия пандемии на рынок недвижимости.

1. Рассматривая годовые ценовые тренды в Амстердаме – цены на недвижимость в течение шести месяцев после начала эпидемии снижались на 13%.
2. В сильно пострадавших районах Парижа из-за вспышек холеры в 1832 и 1849 годах, происходило удвоение смертности, что приводило к снижению цен на жилье на 10%, но это снижение быстро отыгрывалось. Влияние на цены аренды было меньше – 3%.
3. В 2003 в Гонконге произошла вспышка пневмонии - падение цен на 1,5%.
4. Последствие вспышек – реновация городов, для улучшения качества городской среды с целью снижения вероятности новых вспышек.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/nizki-zarplati-ta-vidsutnist-vakansij-eksperti-rozpovili-chogo-chekati-vid-rinku-pratsi-v-ukraini-pislya-pandemii.htm


в січні 2020 року експерти розраховували на зростання середньої зарплати до кінця року в межах 20-25%. Однак через пандемію коронавірусу її рівень, навпаки, упав на 10-15%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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