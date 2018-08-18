Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:http://mp.lviv.ua/gallery/ Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора. Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают. А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к. Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам. Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.
Я тут орендував на час ремонту. ЖК "Пасічний". Це не іпєня. І до Сихова рукою подати, пішки 15хв. Там вже дорогу проклали. Є мінімальна інфраструктура: декілька магазинів, аптека. Мені сподобався цей новобуд. Нічо так.
Santehnik написав:http://mp.lviv.ua/gallery/ Вот тут например ценник около 20к за квадрат в однушке. Это жутчайшие ипеня во Львове, это даже хуже чем Сыхов (местная Троещина), потому что на Сыхове есть торговля, трамвай и движуха. А это в дали от Сыхова, среди леса, промышленных баз и каких-то недобитков частного сектора. Около 20 тысяч грн за квадратный метр. Квартиры покупаются, люди заезжают. А теперь подумайте почему люди купили тут за 20к, а не купили какие-то ущербные Круши за те же 20к. Фотки посмотрите. При том что этот комплекс откровенно слаб и даже в подметки не годится нашим Файнам. Там есть вильнолюдские балконы, там есть ущербные очереди, там есть машины в некоторых дворах. Но это на 5 голов выше всяких Навигаторов/Бережанских.
Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:
1) упражняемся в даре убеждения других ))) 2) имеем каждую свою колокольню 3) сами начинаем верить в то, что придумали
Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.
Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают сюда. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.
Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.
Остается добавить еще один пункт: 4) Все кто уехал из Украины, сделали это с единственной целью - заработать денег, чтобы вернуться и купить квартиру (гулять так гулять - для проживания и для аренды и всенепременно стояками) в Киеве. Причем вернутся все - и те 8-10 млн, которые уехали за последние 6 лет и те 10-15 млн, которые уехали с 1991 и даже те, чьи предки уехали во время и после 2-й Мировой ну и с начала прошлого века. В опчем, "Все стремятся в Нью-Васю...", то есть Киев. "Остап Бендер жил, Остап Бендер жив, Остап Бендер будет жить!" (Остап Бендер)
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
Есть отдельные банки, что выдают уже в этом году по такой ставке. Но не всем
Я думаю Макс писал про масовый сегмент. То что некоторым могут выдавать, я не спорю. Даже под 0%
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:лет через 15 Винница будет напоминать сегодняшнюю Припять.
тогда эта же перспектива и у Киева, но папиже. Или Киев на другой планете?
Читайте 3 поступлата Трибеки.
спасибо, Аирмакс, я так и думал что вы в числе первых поймете эти постулаты. В тему коронавируса:
Интереснейшее чтиво подъехало. У чуваков из Амстердама по-прежнему не заканчивается трава и они решили посмотреть, как вспышки холеры в Париже (1832 и 1849) и чумы в Амстердаме (XVI-XVII вв.) повлияли на недвигу – изучение воздействия пандемии на рынок недвижимости.
1. Рассматривая годовые ценовые тренды в Амстердаме – цены на недвижимость в течение шести месяцев после начала эпидемии снижались на 13%. 2. В сильно пострадавших районах Парижа из-за вспышек холеры в 1832 и 1849 годах, происходило удвоение смертности, что приводило к снижению цен на жилье на 10%, но это снижение быстро отыгрывалось. Влияние на цены аренды было меньше – 3%. 3. В 2003 в Гонконге произошла вспышка пневмонии - падение цен на 1,5%. 4. Последствие вспышек – реновация городов, для улучшения качества городской среды с целью снижения вероятности новых вспышек.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).