Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.
Та не, ну эт уже перебор. Есть и аквапарки (как минимум 1) в Киеве и Детская ЖД есть и аттракционы. И Зоопарк напротив политеха почти не единственный (я в тот что под Киевом так и не доехал). В Киеве еще есть цирк....да много чего есть Это я справедливости ради.
здесь все взрослые люди, сейчас идёт перезагрузка ценностей, в т.ч ценность жилой недвижимости, каждый высказывает своё вИдение и ощущения. Я бы не был так категоричен в оценках, за 20 лет мы имели 3 майдана, войну, кратную девальвацию. Какая следующая напасть постигнет наши души... Ещё 10 лет назад у меня была уверенность, сейчас боюсь как бы не встрять с недвижимостью в длинную историю. Я не возражаю Киев столица и недвижимость здесь будет востребована, но так же я считаю что она переоценена, местами существует мифическая доплата за бренд, на который мое мнение и просядет недвижимость в непристижных районах, с глобализацией бренд "Киев" постепенно теряет свою ценность, мы в глобальном мире неконкурентны... Я это чётко вижу по своим знакомым, раньше каждый регулярно бывал в Киеве по делам или просто так. Сейчас большинство дел можно решить из дома, а погулять есть поинтереснее места, о которых небыло информации до эры интернета. Сорян за лирику.
investorkiev написав: спасибо, Аирмакс, я так и думал что вы в числе первых поймете эти постулаты. В тему коронавируса:
Интереснейшее чтиво подъехало. У чуваков из Амстердама по-прежнему не заканчивается трава и они решили посмотреть, как вспышки холеры в Париже (1832 и 1849) и чумы в Амстердаме (XVI-XVII вв.) повлияли на недвигу – изучение воздействия пандемии на рынок недвижимости.
1. Рассматривая годовые ценовые тренды в Амстердаме – цены на недвижимость в течение шести месяцев после начала эпидемии снижались на 13%. 2. В сильно пострадавших районах Парижа из-за вспышек холеры в 1832 и 1849 годах, происходило удвоение смертности, что приводило к снижению цен на жилье на 10%, но это снижение быстро отыгрывалось. Влияние на цены аренды было меньше – 3%. 3. В 2003 в Гонконге произошла вспышка пневмонии - падение цен на 1,5%. 4. Последствие вспышек – реновация городов, для улучшения качества городской среды с целью снижения вероятности новых вспышек.
Американьска Фонда росла 11 років підряд, і виросла в небувалу кількість разів. Тобто була добряче перегріта. Середньостатистична рецесія тривала в США 1,4 роки. Хоча після такого росту, глибина і протяжність рецесії теж може бути довшою.
Короновірус - це не причина кризи, а тільки відмазка поза очі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.
Та не, ну эт уже перебор. Есть и аквапарки (как минимум 1) в Киеве и Детская ЖД есть и аттракционы. И Зоопарк напротив политеха почти не единственный (я в тот что под Киевом так и не доехал). В Киеве еще есть цирк....да много чего есть Это я справедливости ради.
Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:
1) упражняемся в даре убеждения других ))) 2) имеем каждую свою колокольню 3) сами начинаем верить в то, что придумали
Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.
Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают сюда. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.
Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.
Остается добавить еще один пункт: 4) Все кто уехал из Украины, сделали это с единственной целью - заработать денег, чтобы вернуться и купить квартиру (гулять так гулять - для проживания и для аренды и всенепременно стояками) в Киеве. Причем вернутся все - и те 8-10 млн, которые уехали за последние 6 лет и те 10-15 млн, которые уехали с 1991 и даже те, чьи предки уехали во время и после 2-й Мировой ну и с начала прошлого века. В опчем, "Все стремятся в Нью-Васю...", то есть Киев. "Остап Бендер жил, Остап Бендер жив, Остап Бендер будет жить!" (Остап Бендер)
Не смогут они вернуться в Киев: нет здесь столько недвиги чтобы всех их разместить. Так что кто первый встал - того и тапки, в смысле, кто первый вернется - тому и круши по 100куе.
rjkz написав:Та не, ну эт уже перебор. Есть и аквапарки (как минимум 1) в Киеве и Детская ЖД есть и аттракционы. И Зоопарк напротив политеха почти не единственный (я в тот что под Киевом так и не доехал). В Киеве еще есть цирк....да много чего есть Это я справедливости ради.
посмотрите для общего развития это всего лишь Харьков парк Горького
парк Фельдмана
аквапарка в Киеве нет, ближайший в Броварах зато 30 спортлайфов, понимаете перекосы когда то что неприбыльное (например детские парки) в Киеве не строятся. Зачем, лучше еще ресторанов и ночных клубов построить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:АТБ за свою любимую сеть. АТБ нового формата начали появляться, буквально, года 2 назад. Вслед за ростом благосостояния своей целевой аудитории. Один такой точно есть на Подоле на ул. Юрковской, если не ошибаюсь.
Чёрные атбэхи вообще огонь. Если спиртное не нужно, то вполне приличный магаз с ценниками на 20% ниже, чем в сильпо. К примеру какая разница где покупать молочку, колу, запакованную икру, или консервированные ананасы.
Совсем не согласен. Один и тот-же производитель делает свою продукцию разного качества (в порядке возрастания): -атб -ашан -все остальные -новус, метро Есть товары, которые не отличаются по качеству от сети к сети, но есть и такие, которые отличаются разительно. Часто такие товары немного отличаются маркировкой и/или упаковкой. Часто рецептура разная даже указана на упаковке. Для меня это важно, кроме того, у меня реакция на глутаматы - в атб есть товары, в которых они присутствуют, а в метро или новусе их нет.