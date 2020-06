Додано: Пон 08 чер, 2020 19:33

спасибо, Аирмакс, я так и думал что вы в числе первых поймете эти постулаты.

В тему коронавируса:



Интереснейшее чтиво подъехало. У чуваков из Амстердама по-прежнему не заканчивается трава и они решили посмотреть, как вспышки холеры в Париже (1832 и 1849) и чумы в Амстердаме (XVI-XVII вв.) повлияли на недвигу – изучение воздействия пандемии на рынок недвижимости.



1. Рассматривая годовые ценовые тренды в Амстердаме – цены на недвижимость в течение шести месяцев после начала эпидемии снижались на 13%.

2. В сильно пострадавших районах Парижа из-за вспышек холеры в 1832 и 1849 годах, происходило удвоение смертности, что приводило к снижению цен на жилье на 10%, но это снижение быстро отыгрывалось. Влияние на цены аренды было меньше – 3%.

3. В 2003 в Гонконге произошла вспышка пневмонии - падение цен на 1,5%.

Американьска Фонда росла 11 років підряд, і виросла в небувалу кількість разів.

Тобто була добряче перегріта.

Середньостатистична рецесія тривала в США 1,4 роки. Хоча після такого росту, глибина і протяжність рецесії теж може бути довшою.



