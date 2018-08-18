Додано: Пон 08 чер, 2020 19:11

airmax78 написав: Читайте 3 поступлата Трибеки. Читайте 3 поступлата Трибеки.

здесь все взрослые люди, сейчас идёт перезагрузка ценностей, в т.ч ценность жилой недвижимости, каждый высказывает своё вИдение и ощущения. Я бы не был так категоричен в оценках, за 20 лет мы имели 3 майдана, войну, кратную девальвацию. Какая следующая напасть постигнет наши души... Ещё 10 лет назад у меня была уверенность, сейчас боюсь как бы не встрять с недвижимостью в длинную историю. Я не возражаю Киев столица и недвижимость здесь будет востребована, но так же я считаю что она переоценена, местами существует мифическая доплата за бренд, на который мое мнение и просядет недвижимость в непристижных районах, с глобализацией бренд "Киев" постепенно теряет свою ценность, мы в глобальном мире неконкурентны... Я это чётко вижу по своим знакомым, раньше каждый регулярно бывал в Киеве по делам или просто так. Сейчас большинство дел можно решить из дома, а погулять есть поинтереснее места, о которых небыло информации до эры интернета. Сорян за лирику.