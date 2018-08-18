Додано: Пон 08 чер, 2020 21:07

Добрый день,подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации:полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение).Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.Может, что-то еще можно умное сделать?