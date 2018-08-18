Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:АТБ за свою любимую сеть. АТБ нового формата начали появляться, буквально, года 2 назад. Вслед за ростом благосостояния своей целевой аудитории. Один такой точно есть на Подоле на ул. Юрковской, если не ошибаюсь.
Чёрные атбэхи вообще огонь. Если спиртное не нужно, то вполне приличный магаз с ценниками на 20% ниже, чем в сильпо. К примеру какая разница где покупать молочку, колу, запакованную икру, или консервированные ананасы.
Совсем не согласен. Один и тот-же производитель делает свою продукцию разного качества (в порядке возрастания): -атб -ашан -все остальные -новус, метро Есть товары, которые не отличаются по качеству от сети к сети, но есть и такие, которые отличаются разительно. Часто такие товары немного отличаются маркировкой и/или упаковкой. Часто рецептура разная даже указана на упаковке. Для меня это важно, кроме того, у меня реакция на глутаматы - в атб есть товары, в которых они присутствуют, а в метро или новусе их нет.
Продукты с глутаматами есть абсолютно везде, тут скорее вопрос, где можно найти без них - и тут да - в Новусе, Сильпо есть даже выбор
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
Схема с компенсацией со стороны государства заведомо нерабочая. Будут банки оформлять псевдоипотеки, чтобы не вкладывать свое бабло, а тупо забирать компенсацию
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Поверю только в ипотеку 10% если будет компенсация процентов с бюджета. Ком.банк не будет выдавать ипотеку под 10% в этом году.
Схема с компенсацией со стороны государства заведомо нерабочая. Будут банки оформлять псевдоипотеки, чтобы не вкладывать свое бабло, а тупо забирать компенсацию
Банки таким занимается не будут, нерабочая схема по той причине, что на такие компенсации нужны колоссальные деньги в бюджете, причём на много лет
Ипотека в гривнах под 10% невозможна. Также сомнительно и под 15%. Предположим, что ипотека на 10 лет. За последние 15 лет был ли хотя бы один 10-летний промежуток, по итогам которого при 10% ипотеке банк оставался бы в выигрыше?Это даже если предположить, что платежи идут вовремя и в полном объеме
Damien написав:Ипотека в гривнах под 10% невозможна. Также сомнительно и под 15%. Предположим, что ипотека на 10 лет. За последние 15 лет был ли хотя бы один 10-летний промежуток, по итогам которого при 10% ипотеке банк оставался бы в выигрыше?Это даже если предположить, что платежи идут вовремя и в полном объеме
Возможна, почему же. Если для банка ресурсы дешевле - почему бы и нет? К примеру, Правекс - https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka И посмотрите их ставки (учтите, что ресурс по факту дешевле, чем максимальные ставки)
А теперь гляньте УкрСиб. Он даже дешевле может выдать. Не хочет, правда
Добрый день, подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации: полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение). Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?