Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
9тыс? Я как бы знаю ситуацию с Пивденным,регулярно проезжаю возле него, знаю что в первые две секции заселены, хотя и не сданы. С интересом наблюдал в последние годы за этой четвертой(достроят или нет?). Удивительно, но она росла и уже почти доросла коробка до финиша. Понятно, что вложив 9 тыс, квартиры не получишь.Но все равно, рано или поздно этот цирк закроют, вечно стоять так не может. И сносить его явно не будут. Так что рано или поздно можно что-то получить, сейчас вложив всего 9тыс
vitaliian написав:так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.
Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.В СССР стоимость золота была примерно 50–56 рублей за грамм, при том сугубо советской 583 пробы,
В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
До 90-го року від 42 грн./грам в простих виробах типа обручки, але з 1986 р. вже появлясь проблеми з наявністю. На початку 1991-го підняли ціну до 77 руб і появилось, але скоро знову пропало. Це з власних спогадів, а ось сайт https://genby.livejournal.com/779948.html 1960 р. (мабуть 1961 ?) - 6 руб, дальше більше
zРадио написав:Еще одна лужа. Средний возраст киевлян - 39 лет, украинцев в целом - 40 лет.
Население стареет абсолютно везде по стране. А самые молодые, активные и амбициозные эмигрируют в другие страны.
Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных. В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах. Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду. 39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?
Solomata написав:Добрый день, подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации: полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение). Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?
Посмотрите большую 1 которую можно переделать в двуху. У меня такое снимает мама с двумя детьми. Довольна. Площади как я понял хватает. Выставьте здесь если будете продавать. Может кто-то и клюнет.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 08 чер, 2020 21:34, всього редагувалось 2 разів.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных. В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах. Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду. 39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?
Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов. https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html
В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит
Solomata написав:Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?
Жить вчетвером в однухе - то еще удовольствие. 1) Брать двуху в районе похуже. Смену школы дети как-то переживут. 2) Говорить с застройщиком об увеличении срока рассрочки.
Solomata написав:Добрый день, подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации: полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение). Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?
Вот первые ласточки. Люди понабирали расрочек и не тянут. Если раньше банки выдавали кредиты, а потом водили хороводы вокруг залогового имущества, то теперь процесс у застройщиков пойдет веселее. Ожидаем недетского выброса квартир в новосторях. Сержу смазывать лыжи (шнуровать кеды)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Solomata написав:Добрый день, подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации: полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение). Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?
Необходимо: 1) Попросить у Застройщика более длинную рассрочку исходя из новых финансовых возможностей; 2) Параллельно выставить квартиру на продажу; 3) Параллельно искать новую более высокооплачиваемую работу.
Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных. В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах. Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду. 39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?
Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов. https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html
В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит
Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?
Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет? Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры. А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.
Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?
Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.
И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.
ЗЫ из твоей же статьи:
Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области.
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.
Тоесть даже твои демографы прогнозируют еще +1 млн жителей буквально через 5 лет. Как думаешь, оправдается их прогноз?))) И где этот +1 млн жителей будет жить?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).