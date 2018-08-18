Додано: Пон 08 чер, 2020 21:54

zРадио написав: Vlad442 написав: Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.

В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.

Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.

39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница? Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?



Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.

https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html



В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит





По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.



Напомним, за годы независимости население Украины сократилось на десять миллионов человек. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области.Напомним, за годы независимости население Украины сократилось на десять миллионов человек. Больше читайте здесь:

Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет?Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры.А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.ЗЫ из твоей же статьи:Тоесть даже твои демографы прогнозируют еще +1 млн жителей буквально через 5 лет. Как думаешь, оправдается их прогноз?)))И где этот +1 млн жителей будет жить?