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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42684269427042714272>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:08

  vitaliian написав:самая дешёвая квартира в Киеве https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... I5lW1.html

кто меньше?

9тыс? Я как бы знаю ситуацию с Пивденным,регулярно проезжаю возле него, знаю что в первые две секции заселены, хотя и не сданы. С интересом наблюдал в последние годы за этой четвертой(достроят или нет?). Удивительно, но она росла и уже почти доросла коробка до финиша. Понятно, что вложив 9 тыс, квартиры не получишь.Но все равно, рано или поздно этот цирк закроют, вечно стоять так не может. И сносить его явно не будут. Так что рано или поздно можно что-то получить, сейчас вложив всего 9тыс
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:08

  Елена8 написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.

Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.В СССР стоимость золота была примерно 50–56 рублей за грамм, при том сугубо советской 583 пробы,

В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г


До 90-го року від 42 грн./грам в простих виробах типа обручки, але з 1986 р. вже появлясь проблеми з наявністю. На початку 1991-го підняли ціну до 77 руб і появилось, але скоро знову пропало.
Це з власних спогадів, а ось сайт https://genby.livejournal.com/779948.html
1960 р. (мабуть 1961 ?) - 6 руб, дальше більше :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Еще одна лужа. Средний возраст киевлян - 39 лет, украинцев в целом - 40 лет.

Население стареет абсолютно везде по стране. А самые молодые, активные и амбициозные эмигрируют в другие страны.

Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.
В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.
Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.
39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:31

  Solomata написав:Добрый день,
подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации:
полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение).
Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?


Посмотрите большую 1 которую можно переделать в двуху.
У меня такое снимает мама с двумя детьми.
Довольна. Площади как я понял хватает.
Выставьте здесь если будете продавать. Может кто-то и клюнет.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 08 чер, 2020 21:34, всього редагувалось 2 разів.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:32

  Vlad442 написав:Про дачи это вообще байка из 90-ых. Что бабушки съезжают на дачи и сдают квартиры на лето. Не знаю ни одного такого случая.


я в 2005 или в 2006 снимал на 6 мес на оболони у пенсионеров, которые сваливали на дачу на осокорки
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:41

  Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.
В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.
Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.
39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?


Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.
https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html

В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:48

  Solomata написав:Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?

Жить вчетвером в однухе - то еще удовольствие.
1) Брать двуху в районе похуже. Смену школы дети как-то переживут.
2) Говорить с застройщиком об увеличении срока рассрочки.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:49

  Solomata написав:Добрый день,
подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации:
полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение).
Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?


Вот первые ласточки. Люди понабирали расрочек и не тянут.
Если раньше банки выдавали кредиты, а потом водили хороводы вокруг залогового имущества, то теперь процесс у застройщиков пойдет веселее.
Ожидаем недетского выброса квартир в новосторях.
Сержу смазывать лыжи (шнуровать кеды) :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:54

  Solomata написав:Добрый день,
подскажите, как разумнее всего поступить в такой ситуации:
полтора года назад была взята расстрочка у застройщика на 2к.квартиру для себя в т.н.прицентралье. Но изменились финансовые обстоятельства, и уже не получится выплатить расстрочку в договорные сроки (остается еще около 40%). Есть буквально месяц на подумать, что делать дальше. С ипотекой сложно, единственный банк пока готов рассмотреть (но не факт, что будет положительное решение).
Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?

Необходимо:
1) Попросить у Застройщика более длинную рассрочку исходя из новых финансовых возможностей;
2) Параллельно выставить квартиру на продажу;
3) Параллельно искать новую более высокооплачиваемую работу.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:54

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.
В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.
Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.
39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?


Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.
https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html

В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит


Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?

Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет?
Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры.
А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.

Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?

Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.

И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.

ЗЫ из твоей же статьи:
Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области.

По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.

Напомним, за годы независимости население Украины сократилось на десять миллионов человек. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html


Тоесть даже твои демографы прогнозируют еще +1 млн жителей буквально через 5 лет. Как думаешь, оправдается их прогноз?)))
И где этот +1 млн жителей будет жить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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