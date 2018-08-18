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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4269427042714272>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:56

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.
В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.
Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.
39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?


Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.
https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html

В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит

По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:01

  investorkiev написав:
Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?

Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет?
Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры.
А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.

Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?

Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.

И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.


Бессвязный понос из слов...

Население Киева моложе населения Украины, но не радикально - на 1 год. Винница - не самый быстрорастущий город, а один из немногих растущих. В Одессе покупают не больше машин, чем в Киеве, а дороже в расчете на одну.

Это все уже было у меня - четко и понятно. Только для тебя и Влада нужно повторять :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наташа Трібека, найшвидше ростуть міста сателіти Києва та села типу Борщагівок Петропавліських і Софіївських...

Але ж тут не кричать, що Софіївська Борщагівка це Нью Васюки
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Если в этих городах есть дорогая колбаса, то почему ее нет в Виннице, Житомире, Сумах, Конотопе? Наверное что-то с последними городами не то....

Судя по ссылке эта колбаса есть в Кременчуге (4 кг), Одессе (1 кг), Ровно (6 кг). Остальные города не смотрел.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:05

  airmax78 написав:По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)


ОМГ, в ближайшие годы еще +1000000 Аирмаксов, Сержиков, Хоттабов, Сомиков

Вроде и рад за людей, и рад что подтверждается моя теория, но какие нервы нужно иметь что-бы выдержать этот наплыв...
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:05

  airmax78 написав:По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)


Без учета кризиса, возможно, так бы и было. Его приближение экономисты и управляющие хедж-фондов не смогли увидеть, что уже с демографов спрашивать :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:08

  investorkiev написав:и рад что подтверждается моя теория, но какие нервы нужно иметь что-бы выдержать этот наплыв...


Твоя теория про дорожай подтвердится теперь не ранее 2023-го, так что нервы побереги пока на дешевей 2020-2022 гг
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:11

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Если в этих городах есть дорогая колбаса, то почему ее нет в Виннице, Житомире, Сумах, Конотопе? Наверное что-то с последними городами не то....

Судя по ссылке эта колбаса есть в Кременчуге (4 кг), Одессе (1 кг), Ровно (6 кг). Остальные города не смотрел.


Да кругом она есть, кроме днры откуда наш "эксперт ынвестор" на ренухе логан с крушей в активе.

Я понимаю что купить кило колбасы 500 грн или газа задуть в ренуху это разные вещи. Так сказать неделю не поездил, зато колбаски поел в столице мира.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:13

  xio13 написав:газа задуть в ренуху

шо ты мелешь, у меня дизельный Канго
Кто тебе про газ наплел вообще, это Колбаска что-ли языком трепет?? так она вообще не соображает на чем машины ездят и чем их заправляют. Всю жизнь блин домохозяйкой просидела, зато по форумам умничать - горазда. Еще и опозорила меня тут
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:здесь все взрослые люди, сейчас идёт перезагрузка ценностей, в т.ч ценность жилой недвижимости, каждый высказывает своё вИдение и ощущения. Я бы не был так категоричен в оценках, за 20 лет мы имели 3 майдана, войну, кратную девальвацию. Какая следующая напасть постигнет наши души... Ещё 10 лет назад у меня была уверенность, сейчас боюсь как бы не встрять с недвижимостью в длинную историю. Я не возражаю Киев столица и недвижимость здесь будет востребована, но так же я считаю что она переоценена, местами существует мифическая доплата за бренд, на который мое мнение и просядет недвижимость в непристижных районах, с глобализацией бренд "Киев" постепенно теряет свою ценность, мы в глобальном мире неконкурентны... Я это чётко вижу по своим знакомым, раньше каждый регулярно бывал в Киеве по делам или просто так. Сейчас большинство дел можно решить из дома, а погулять есть поинтереснее места, о которых небыло информации до эры интернета. Сорян за лирику.

Киев не панация, не самое удобное место для жизни. По мере вхождения Украины в Европу ценность Киева будет снижаться, но на данный момент Киев обеспечивает наилучший доход от сдачи в аренду, наилучшие перспективы по удорожанию недвижимости, наилучшие перспективы заработать квалифицированным трудом, перспективы развития и уровень жизни, даже в аренде.
Vlad442
 
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