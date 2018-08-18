Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных. В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах. Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду. 39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?
Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов. https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html
В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)
investorkiev написав: Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?
Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет? Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры. А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.
Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?
Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.
И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.
Бессвязный понос из слов...
Население Киева моложе населения Украины, но не радикально - на 1 год. Винница - не самый быстрорастущий город, а один из немногих растущих. В Одессе покупают не больше машин, чем в Киеве, а дороже в расчете на одну.
Это все уже было у меня - четко и понятно. Только для тебя и Влада нужно повторять :oops:
airmax78 написав:По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)
ОМГ, в ближайшие годы еще +1000000 Аирмаксов, Сержиков, Хоттабов, Сомиков
Вроде и рад за людей, и рад что подтверждается моя теория, но какие нервы нужно иметь что-бы выдержать этот наплыв...
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
шо ты мелешь, у меня дизельный Канго Кто тебе про газ наплел вообще, это Колбаска что-ли языком трепет?? так она вообще не соображает на чем машины ездят и чем их заправляют. Всю жизнь блин домохозяйкой просидела, зато по форумам умничать - горазда. Еще и опозорила меня тут
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
vitaliian написав:здесь все взрослые люди, сейчас идёт перезагрузка ценностей, в т.ч ценность жилой недвижимости, каждый высказывает своё вИдение и ощущения. Я бы не был так категоричен в оценках, за 20 лет мы имели 3 майдана, войну, кратную девальвацию. Какая следующая напасть постигнет наши души... Ещё 10 лет назад у меня была уверенность, сейчас боюсь как бы не встрять с недвижимостью в длинную историю. Я не возражаю Киев столица и недвижимость здесь будет востребована, но так же я считаю что она переоценена, местами существует мифическая доплата за бренд, на который мое мнение и просядет недвижимость в непристижных районах, с глобализацией бренд "Киев" постепенно теряет свою ценность, мы в глобальном мире неконкурентны... Я это чётко вижу по своим знакомым, раньше каждый регулярно бывал в Киеве по делам или просто так. Сейчас большинство дел можно решить из дома, а погулять есть поинтереснее места, о которых небыло информации до эры интернета. Сорян за лирику.
Киев не панация, не самое удобное место для жизни. По мере вхождения Украины в Европу ценность Киева будет снижаться, но на данный момент Киев обеспечивает наилучший доход от сдачи в аренду, наилучшие перспективы по удорожанию недвижимости, наилучшие перспективы заработать квалифицированным трудом, перспективы развития и уровень жизни, даже в аренде.