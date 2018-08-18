Додано: Пон 08 чер, 2020 22:01

investorkiev написав:

Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?



Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет?

Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры.

А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.



Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?



Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.



И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово. Тоесть даже ты признаешь, что Киев вырос как минимум на (4-2,885)=1115 тыс человек?Кто этот 1,1 млн человек? Откуда они взялись? Сколько им лет?Тебя послушать так это затаившиеся коренные киевляне - нищие - пенсионеры.А мы с Владом думаем что это амбициозные молодые понаехи, которые прописаны у себя на родине, но ежемесячно платят дань лендлордам.Почему Киев вырос на 39%, а Винница, как самый быстрорастущий город остальной Украины - на 4%? Неужели в Киеве так размножаются местные жители? По 10 детей в каждой семье? Или в Виннице продают контрацептивы, а в Киеве их дефицит?Ты сам признаешь что в Киеве самое молодое население в стране. Но тебя послушать - так "недостаточно молодое". Но в остальной стране намного хуже.И ты реально веришь что в Одессе больше покупают машин чем в Киеве? Это уже даже не смешно, а бредово.

Это все уже было у меня - четко и понятно. Только для тебя и Влада нужно повторять

Бессвязный понос из слов...Население Киева моложе населения Украины, но не радикально - на 1 год. Винница - не самый быстрорастущий город, а один из немногих растущих. В Одессе покупают не больше машин, чем в Киеве, а дороже в расчете на одну.:oops: