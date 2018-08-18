Наташа ніяк не може повірити, що кілька років КРЖН буде дешевшати.
До речі, епоха масових новобудів - фсе, закінчилась.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:38
Наташа ніяк не може повірити, що кілька років КРЖН буде дешевшати.
До речі, епоха масових новобудів - фсе, закінчилась.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:58
Влад, ну що ви таке кажете?
Ви ж начебто по легендi з міста Харків, то повинні ж тоді знати, що з нерухомості за прибутковістью краще місто це є саме Харків з їх Житлобудом 1, бо хатинки по 300-400 доларів за квадрат це сама ліквідна нерухомість,яка взагалі існує на цьому світі, бо якщо ви купували б по цій ціні, то втрачати вам би не було що, а прибутковість шалена.
На прикладі
Харківа жк Ньютона та Мира було 300 доларів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. доларів за ремонт максімум, про який Київ ви тут кажете?
Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції.
До речі, як би ви тут не сперечалися з Віталіаном, але я згоден з ним, про те, що він написав вище під моєю цитатою.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 08 чер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас посты, как шахматное поле. То вброс информации (как правило достоверной) без анализа что это и зачем сюда притащили, то анализ на основании недостоверной информации.
В данном случае неизвестна методика расчета этой цифры. Нигде достоверной инфо нет и не может быть. В худшем случае это оф статистика (наверняка так и есть), в худшем случае какие-то домыслы.
Ссылка на Снiданок ТСН, который ссылается на каких-то "экспертов" это сильно. Мощный уровень дискуссии. А цифра 40 по Украине пришла к нам из этого же источника и получена по такой же методике?
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:10
Саме так, але це не призведе до здорожчання нерухомості, яка вже є, а навпаки призведе до стагнації ринку.
Тому я вам всім і казав, що в минулому році треба було з неї виходити.
Зараз весна-літо 2008 року ціни на своєму циклі на максімумі по інерції, зниження ви побачите вже наприкінці цього року, і подальше зниження вже відбудеться в наступному році.
Трібекі-ніколи не мріяв після 2008 року прл київську нерузомість, бо ні за які грощі, ну може тільки б за мульйон погодився б в Київі пожити декілька років, але щоб в нього інвестувати грощі, то це вже занадто.
.
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:17
Vlad442 , если просто забить а Гугл "средний возраст киевлян" и отбросить из предложенных вариантов возраст игроков ФК "Динамо"))), то все строчки говорят о 39.4..39 лет
Этот отсылка к электронному реестру свежеобразованному, и институ у демографии.
Может у вас с трибекой есть источники о 20 лет, так поделитесь. Сплошное блабла и обесценивание информации. Своих же подтвержденных источников "ноль".
Херсонская голосовалке за полдня:
18 человек увидело ее и отдало голос.
7 чел все устраивает и никуда не хотят;
9 чел уехали бы куда-то, но не в Киев
1 уже уехал, и это не Киев
1 - свой вариант.
Киев сейчас, Киев потом, Киев может быть, Киев может быть если будут деньги, Киев мечтаю но денег нет ,все это НЕ ВЫБРАЛ НИКТО!!!
Это к фантазеру в шлеме,который рассказывает,как вся страна мастурбирует на Киев. Какой-то воспалённый ,ейбогу...
З.Ы. Согласен,что там до репрезентативности далеко. Но пля петь такой бред,что все хотят ....
И это реально город,хуже которого я не видел. В благополучных городах, где хочется жить , и подавно плюются на Киев.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давайте поговорим про ЖК Мира. Цена была там на старте 365 долларов за метр, Аркада примерно в это время давала 640. Раньше дешевле, но мы же будем сравнивать сравнимое. Сейчас там хотят, по вашим словам, 600 без ремонта, а мы знаем в каком состоянии говнострой сдает квартиры и сколько туда нужно вложить. В Эврике с ремонтом от застройщика улетает (не хотят, не просят, а продают за неделю) по 1400 за метр по состоянию на февраль.
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:25
Vlad442 , вам 2 достоверных привели, а вы свой "невооружённый взгляд". Может уже вооружите его, наконец?
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:36
та по любой статистике в Херсоне население СТАРШЕ чем в Киеве. О чем речь вообще?
каждый год Киев принимает 60 тыс студентов, 99% из них остаются тут жить. А есть просто понаехи, не студенты. И это явно не люди 50+ лет.
Киев, прирост населения даже по зРадио информации +39%. И еще +1 млн до 2025 года. Кто эти люди? Приедут пенсионеры? Престарелые летчики, выученные в стране-которой-уже-нет (и ей же дававшие присягу), обсир@ющие Киев, но упорно сидящие на Киевском форуме по недвиге, скирдующие катлету потными ладошками и планирующие поступление своего чада в Киевский ВУЗ?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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