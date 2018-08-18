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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4270427142724273>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:38

  zРадио написав:
  investorkiev написав:и рад что подтверждается моя теория, но какие нервы нужно иметь что-бы выдержать этот наплыв...


Твоя теория про дорожай подтвердится теперь не ранее 2023-го, так что нервы побереги пока на дешевей 2020-2022 гг

Наташа ніяк не може повірити, що кілька років КРЖН буде дешевшати.

До речі, епоха масових новобудів - фсе, закінчилась.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:58

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:здесь все взрослые люди, сейчас идёт перезагрузка ценностей, в т.ч ценность жилой недвижимости, каждый высказывает своё вИдение и ощущения. Я бы не был так категоричен в оценках, за 20 лет мы имели 3 майдана, войну, кратную девальвацию. Какая следующая напасть постигнет наши души... Ещё 10 лет назад у меня была уверенность, сейчас боюсь как бы не встрять с недвижимостью в длинную историю. Я не возражаю Киев столица и недвижимость здесь будет востребована, но так же я считаю что она переоценена, местами существует мифическая доплата за бренд, на который мое мнение и просядет недвижимость в непристижных районах, с глобализацией бренд "Киев" постепенно теряет свою ценность, мы в глобальном мире неконкурентны... Я это чётко вижу по своим знакомым, раньше каждый регулярно бывал в Киеве по делам или просто так. Сейчас большинство дел можно решить из дома, а погулять есть поинтереснее места, о которых небыло информации до эры интернета. Сорян за лирику.

Киев не панация, не самое удобное место для жизни. По мере вхождения Украины в Европу ценность Киева будет снижаться, но на данный момент Киев обеспечивает наилучший доход от сдачи в аренду, наилучшие перспективы по удорожанию недвижимости, наилучшие перспективы заработать квалифицированным трудом, перспективы развития и уровень жизни, даже в аренде.


Влад, ну що ви таке кажете?
Ви ж начебто по легендi з міста Харків, то повинні ж тоді знати, що з нерухомості за прибутковістью краще місто це є саме Харків з їх Житлобудом 1, бо хатинки по 300-400 доларів за квадрат це сама ліквідна нерухомість,яка взагалі існує на цьому світі, бо якщо ви купували б по цій ціні, то втрачати вам би не було що, а прибутковість шалена.

На прикладі
Харківа жк Ньютона та Мира було 300 доларів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. доларів за ремонт максімум, про який Київ ви тут кажете?
Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції.

До речі, як би ви тут не сперечалися з Віталіаном, але я згоден з ним, про те, що він написав вище під моєю цитатою.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 08 чер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снова проблемы в анализе информации. Не столько на этот раз в анализе, сколько в достоверности исходных данных.
В Киеве более 90% людей, которые снимают, но зарегистрированы в своих родных городах.
Если вычесть их из статистики региорнов и добавить в статистику Киева, средний возраст будет никак не 39 и 40, учитывая значительный процент квартир под аренду.
39 и 40 достигается за счет понаехов, которые долго поработали, повзрослели, заработали, купили в Киеве и зарегистрировались. Иначе за счет чего вообще должна быть разница?


Нет, тут другое - вы снова лезете в спор, не изучив матчасть. Указанный средний возраст киевлян (39 лет) - это оценка Киевского института города, сделанная на основании социологического исследования, определившего также реальное население города в 4 млн человек против 2,885 млн из статистики ДССУ. Т.е. с учетом постоянно живущих понаехов.
https://tsn.ua/ru/kyiv/vyderzhit-li-gor ... 00950.html

В очередной раз призываю вас отказаться от популизма в спорах со мной - смешно выглядит

У вас посты, как шахматное поле. То вброс информации (как правило достоверной) без анализа что это и зачем сюда притащили, то анализ на основании недостоверной информации.
В данном случае неизвестна методика расчета этой цифры. Нигде достоверной инфо нет и не может быть. В худшем случае это оф статистика (наверняка так и есть), в худшем случае какие-то домыслы.
Ссылка на Снiданок ТСН, который ссылается на каких-то "экспертов" это сильно. Мощный уровень дискуссии. А цифра 40 по Украине пришла к нам из этого же источника и получена по такой же методике?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:10

  Frant написав:
До речі, епоха масових новобудів - фсе, закінчилась.

Саме так, але це не призведе до здорожчання нерухомості, яка вже є, а навпаки призведе до стагнації ринку.
Тому я вам всім і казав, що в минулому році треба було з неї виходити.
Зараз весна-літо 2008 року ціни на своєму циклі на максімумі по інерції, зниження ви побачите вже наприкінці цього року, і подальше зниження вже відбудеться в наступному році.
Трібекі-ніколи не мріяв після 2008 року прл київську нерузомість, бо ні за які грощі, ну може тільки б за мульйон погодився б в Київі пожити декілька років, але щоб в нього інвестувати грощі, то це вже занадто.
.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:17

Vlad442 , если просто забить а Гугл "средний возраст киевлян" и отбросить из предложенных вариантов возраст игроков ФК "Динамо"))), то все строчки говорят о 39.4..39 лет
Этот отсылка к электронному реестру свежеобразованному, и институ у демографии.
Может у вас с трибекой есть источники о 20 лет, так поделитесь. Сплошное блабла и обесценивание информации. Своих же подтвержденных источников "ноль".

Херсонская голосовалке за полдня:
18 человек увидело ее и отдало голос.
7 чел все устраивает и никуда не хотят;
9 чел уехали бы куда-то, но не в Киев
1 уже уехал, и это не Киев
1 - свой вариант.

Киев сейчас, Киев потом, Киев может быть, Киев может быть если будут деньги, Киев мечтаю но денег нет ,все это НЕ ВЫБРАЛ НИКТО!!!
Это к фантазеру в шлеме,который рассказывает,как вся страна мастурбирует на Киев. Какой-то воспалённый ,ейбогу...

З.Ы. Согласен,что там до репрезентативности далеко. Но пля петь такой бред,что все хотят ....
И это реально город,хуже которого я не видел. В благополучных городах, где хочется жить , и подавно плюются на Киев.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 чер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:На прикладі
Харківа жк Ньютона та Мира було 300 додарів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. максімум, про який Київ ви тут кажете?
Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції.

Давайте поговорим про ЖК Мира. Цена была там на старте 365 долларов за метр, Аркада примерно в это время давала 640. Раньше дешевле, но мы же будем сравнивать сравнимое. Сейчас там хотят, по вашим словам, 600 без ремонта, а мы знаем в каком состоянии говнострой сдает квартиры и сколько туда нужно вложить. В Эврике с ремонтом от застройщика улетает (не хотят, не просят, а продают за неделю) по 1400 за метр по состоянию на февраль.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Своих же подтвержденных источников "ноль".

Совершенно верно. Нет достоверных источников информации. Можно гадать только на кофейной гуще.
То, что Киев моложе, это заметно невооруженным взглядом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:25

Vlad442 , вам 2 достоверных привели, а вы свой "невооружённый взгляд". Может уже вооружите его, наконец?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Vlad442 , вам 2 достоверных привели, а вы свой "невооружённый взгляд". Может уже вооружите его, наконец?

Не заметил. Дайте ссылку на 2 достоверных.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:36

  Hotab написав:Vlad442 , вам 2 достоверных привели, а вы свой "невооружённый взгляд". Может уже вооружите его, наконец?

та по любой статистике в Херсоне население СТАРШЕ чем в Киеве. О чем речь вообще?
каждый год Киев принимает 60 тыс студентов, 99% из них остаются тут жить. А есть просто понаехи, не студенты. И это явно не люди 50+ лет.

Киев, прирост населения даже по зРадио информации +39%. И еще +1 млн до 2025 года. Кто эти люди? Приедут пенсионеры? Престарелые летчики, выученные в стране-которой-уже-нет (и ей же дававшие присягу), обсир@ющие Киев, но упорно сидящие на Киевском форуме по недвиге, скирдующие катлету потными ладошками и планирующие поступление своего чада в Киевский ВУЗ?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 08 чер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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