Додано: Пон 08 чер, 2020 23:17

Vlad442 , если просто забить а Гугл "средний возраст киевлян" и отбросить из предложенных вариантов возраст игроков ФК "Динамо"))), то все строчки говорят о 39.4..39 лет

Этот отсылка к электронному реестру свежеобразованному, и институ у демографии.

Может у вас с трибекой есть источники о 20 лет, так поделитесь. Сплошное блабла и обесценивание информации. Своих же подтвержденных источников "ноль".



Херсонская голосовалке за полдня:

18 человек увидело ее и отдало голос.

7 чел все устраивает и никуда не хотят;

9 чел уехали бы куда-то, но не в Киев

1 уже уехал, и это не Киев

1 - свой вариант.



Киев сейчас, Киев потом, Киев может быть, Киев может быть если будут деньги, Киев мечтаю но денег нет ,все это НЕ ВЫБРАЛ НИКТО!!!

Это к фантазеру в шлеме,который рассказывает,как вся страна мастурбирует на Киев. Какой-то воспалённый ,ейбогу...



З.Ы. Согласен,что там до репрезентативности далеко. Но пля петь такой бред,что все хотят ....

И это реально город,хуже которого я не видел. В благополучных городах, где хочется жить , и подавно плюются на Киев.