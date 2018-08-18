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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:37
Vlad442 написав: Trast написав:
На прикладі
Харківа жк Ньютона та Мира було 300 додарів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. максімум, про який Київ ви тут кажете?
Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції.
Давайте поговорим про ЖК Мира. Цена была там на старте 365 долларов за метр, Аркада примерно в это время давала 640. Раньше дешевле, но мы же будем сравнивать сравнимое. Сейчас там хотят, по вашим словам, 600 без ремонта, а мы знаем в каком состоянии говнострой сдает квартиры и сколько туда нужно вложить. В Эврике с ремонтом от застройщика улетает (не хотят, не просят, а продают за неделю) по 1400 за метр по состоянию на февраль.
Давайте порівнювати, а що інвестори Аркади все всі отримали?
Чи в кассу сплатмли і все?
Харківські забудовники, хоч і будують лайно, але і ціни на це лайно саме такі і здають , хтось когось залишив без житла з харківських забудовників?
А що коїться в Київі,скільки інвесторів залишили і без житла і без грошей?
Я так розумію ви і сам в халепі з київською нерухомістью?
Тобто в мене таке відчуття, що цій гілці, що на валютній, люди, чомусь вірують в те, що від їз коментарів залеже майбутнє чи київської нерухомості чи курсу долара?
Повинен вас всіх заспокоїти-від вас взагалі нічого не залежить, а від ваших коментарів тим більше.
І ви повинні тверезо дивитися на реальність, що вже наприкінці цього року все піде до низу.
Можете заскриніти мій коментар і показувати його своїм дітям, коли вони спитають тата, чого він не багатий.
До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?
Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду.
Востаннє редагувалось Trast
в Пон 08 чер, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:43
Вопрос во что выгодней вкладываться в новостройки Киева или Харькова закрыт?
Есть еще кейс по Леваде для сравнения. Киев (в частности Эврика) выигрывает с хорошим отрывом что по приросту стоимости, что по аренде к вложенным деньгам.
В Киеве можно было сдавать как есть (после минимальных вложений) и сдавать быстро, работая в массовом сегменте. В Харькове нужно еще очень хорошо вложиться в ремонт и потом еще попадаешь в верхний сегмент с сопутствующими проблемами.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:45
Trast написав:
І ви повинні тверезо дивитися на реальність, що вже наприкінці цього року все піде до низу.
Можете заскриніти мій коментар і показувати його своїм дітям, коли вони спитають тата, чого він не багатий.
Снова вопрос. Что делать? Продавать? Насколько в конце года упадет?
Какая сейчас стратегия, чтобы дети не задавали глупых вопросов?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:49
investorkiev
,
каждый год Киев принимает 60 тыс студентов, 99% из них остаются тут жить.
Ссылку.
Престарелые летчики, выученные в стране-которой-уже-нет (и ей же дававшие присягу),
Ты де***? В СА не был ни дня.
та по любой статистике в Херсоне население СТАРШЕ чем в Киеве. О чем речь вообще?
О разнице в один год. 39 и 40 лет. Молодой город, ога.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 чер, 2020 23:54, всього редагувалось 3 разів.
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1
Додано: Пон 08 чер, 2020 23:51
Vlad442 написав:
Вопрос во что выгодней вкладываться в новостройки Киева или Харькова закрыт?
Есть еще кейс по Леваде для сравнения. Киев (в частности Эврика) выигрывает с хорошим отрывом что по приросту стоимости, что по аренде к вложенным деньгам.
В Киеве можно было сдавать как есть (после минимальных вложений) и сдавать быстро, работая в массовом сегменте. В Харькове нужно еще очень хорошо вложиться в ремонт и потом еще попадаешь в верхний сегмент с сопутствующими проблемами.
Не кажи гоп, поки не перескочеш,я про кошторис нерухомості кажу в часі , ви ж не зафіксували сві
й віртуальнй прибуток?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:54
Vlad442 написав: Trast написав:
І ви повинні тверезо дивитися на реальність, що вже наприкінці цього року все піде до низу.
Можете заскриніти мій коментар і показувати його своїм дітям, коли вони спитають тата, чого він не багатий.
Снова вопрос. Что делать? Продавать? Насколько в конце года упадет?
Какая сейчас стратегия, чтобы дети не задавали глупых вопросов?
Я про це писав, треба було фіксувати прибуток ще в минулому році, зараз щоб нам разом було смішно спробуй продати по тим цінам, які озвучив, разом посміємося над цим.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:06
Hotab написав: investorkiev написав: Hotab написав:investorkiev
,
каждый год Киев принимает 60 тыс студентов, 99% из них остаются тут жить.
Ссылку.
я ее раньше давал. а сейчас отвечу тебе твоими же словами: я тебе не нанимался в гугле искать. там все есть, по студентам это официальная информация, все ВУЗы в обязательном порядке отчитываются ежегодно.
99% оставшихся.
Конечно, не 99%, но глупо спорить что Киев не перетягивает на себя молодежь. Я не знаю примеров, чтоб киевлянин поехал поступать в условный Тернополь и там остался, а вот обратных примеров - миллион. Причем таким действием этот новокиевлянин на 1 единицу уменьшает численность молодежи в Тернополе и добавляет в Киеве. Да и рабочие понаехи - это не пенсионеры, это молодые люди, но чаще всего со старой пропиской своего региона. Они как бы там. Но по факту они здесь.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:11
zРадио написав: rjkz написав:
Минималка в НЙ законодательно 15 баксов в час, это 2700 в месяц брутто. Далее все зависит какой работодатель какие опции поставил в W2, єто может быть и 1800 чмстыми и тогда после такс ретерн будет возврат налогов или 2500+ и тогда...тоже будет возврат, но меньше.
По законодательству - не спорю, вам виднее. Но среди 3825 зарплат нью-йоркских учителей на grassdoor минимальная указанная составляет 43 тыс в год, или 3600 в месяц
Причем тут учителя?
Учителя, конечно, и в НЙ не много зарабатывают, но зато они работают на ситиджаб, там другие бенефиты и они дорогого стоят. 43 куе в год - это примерно 22 бакса в час. Это очень скромно. Но вот бенефиты шикарные. Есть такая поговорка среди работающих на НЙ
"Если вы идете на ситиджаб, это не значит, что город дает вам работу. Это значит, что город вас усыновляет".
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:14
Справедливости ради - Энеджиландия от Кракова почти в часе езды.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:14
Trast написав:
До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?
Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду.
Никогда об этом не задумывался. Требования, про которые я слышал, вполне логичные и направлены на реформы. Разве там есть повод во что-то веровать?
Trast написав:
Я про це писав, треба було фіксувати прибуток ще в минулому році, зараз щоб нам разом було смішно спробуй продати по тим цінам, які озвучив, разом посміємося над цим.
Не помню. Можно ссылочку на пост с рекомендациями продавать?
Вопрос о глубине падения остался за кадром. Что делать сейчас?
С прошлого года я получил 9% прибыли. Обвала цен пока не вижу. В смутные времена чувствую себя спокойней, когда основная часть накоплений в бетоне. Была бы машина времени и я перенесся на год назад, я не стал бы все продавать и уходить в матрас.
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