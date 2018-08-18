Додано: Пон 08 чер, 2020 23:37

Vlad442 написав: Trast написав: На прикладі

Харківа жк Ньютона та Мира було 300 додарів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. максімум, про який Київ ви тут кажете?

Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції. На прикладіХарківа жк Ньютона та Мира було 300 додарів за квадрат, зараз хочуть 600 без ремонту и 300 доларів в аренду з ремонтом по кошторису в 7 тис. максімум, про який Київ ви тут кажете?Я з 2007 року ще зрозумів, що Киів це не місто для життя, а тим паче для ігвестиції.

Давайте поговорим про ЖК Мира. Цена была там на старте 365 долларов за метр, Аркада примерно в это время давала 640. Раньше дешевле, но мы же будем сравнивать сравнимое. Сейчас там хотят, по вашим словам, 600 без ремонта, а мы знаем в каком состоянии говнострой сдает квартиры и сколько туда нужно вложить. В Эврике с ремонтом от застройщика улетает (не хотят, не просят, а продают за неделю) по 1400 за метр по состоянию на февраль. Давайте поговорим про ЖК Мира. Цена была там на старте 365 долларов за метр, Аркада примерно в это время давала 640. Раньше дешевле, но мы же будем сравнивать сравнимое. Сейчас там хотят, по вашим словам, 600 без ремонта, а мы знаем в каком состоянии говнострой сдает квартиры и сколько туда нужно вложить. В Эврике с ремонтом от застройщика улетает (не хотят, не просят, а продают за неделю) по 1400 за метр по состоянию на февраль.

Давайте порівнювати, а що інвестори Аркади все всі отримали?Чи в кассу сплатмли і все?Харківські забудовники, хоч і будують лайно, але і ціни на це лайно саме такі і здають , хтось когось залишив без житла з харківських забудовників?А що коїться в Київі,скільки інвесторів залишили і без житла і без грошей?Я так розумію ви і сам в халепі з київською нерухомістью?Тобто в мене таке відчуття, що цій гілці, що на валютній, люди, чомусь вірують в те, що від їз коментарів залеже майбутнє чи київської нерухомості чи курсу долара?Повинен вас всіх заспокоїти-від вас взагалі нічого не залежить, а від ваших коментарів тим більше.І ви повинні тверезо дивитися на реальність, що вже наприкінці цього року все піде до низу.Можете заскриніти мій коментар і показувати його своїм дітям, коли вони спитають тата, чого він не багатий.До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду.