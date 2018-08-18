Vlad442 написав:

Trast написав: До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?

Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду. До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду.

Trast написав: Я про це писав, треба було фіксувати прибуток ще в минулому році, зараз щоб нам разом було смішно спробуй продати по тим цінам, які озвучив, разом посміємося над цим. Я про це писав, треба було фіксувати прибуток ще в минулому році, зараз щоб нам разом було смішно спробуй продати по тим цінам, які озвучив, разом посміємося над цим.

Никогда об этом не задумывался. Требования, про которые я слышал, вполне логичные и направлены на реформы. Разве там есть повод во что-то веровать?Не помню. Можно ссылочку на пост с рекомендациями продавать?Вопрос о глубине падения остался за кадром. Что делать сейчас?С прошлого года я получил 9% прибыли. Обвала цен пока не вижу. В смутные времена чувствую себя спокойней, когда основная часть накоплений в бетоне. Была бы машина времени и я перенесся на год назад, я не стал бы все продавать и уходить в матрас.