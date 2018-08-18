Новый ролик для форумных пессимистов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новый ролик для форумных пессимистов
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:20
Глупо спорить, никто и не спорит.
Разговор о 99% , о том,что все хотят (специально запилил опрос,не хочет никто. И куча другого бреда льющегося из шлема.
Если мы спросим астрологов, то они могут дать даже 8 млн.
Но мы же можем знать точно,за сколько времени вырос последний миллион.
"Згідно з чинним генпланом був зроблений прогноз на 2020 рік, що населення буде становити 2,6 млн. А вже сьогодні фактичне населення перевищило 3 млн жителів", - сказав він.
Броневицький зазначив, що ці дані їм надав Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук.
Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб."
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:30
Ну от бачите ваша відповідь про МВФ не співпадає з моєю
...
Тому про що далі спілкуватися?
А де я писав, що треба здихуватися від нерухомості?
Це я не знаю, це Трібека знає, бо гілку дезінфікують, а в особистих у Трібеки може й залишилось.
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:32
Шах и Мат (с.)
Вечер удивительных историй про 99% студентов-понаехов , остаются в киеве ))))) они то остаются, правда вонючка в аренде упала на 30%......
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:37
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:42
Так что, у Столица Групп (sg) совсем плохо с продажами? В вашем ролике все аргументы форумных рокетчиков как по методичке:
- за доллар стоит бояться больше, чем за гривну;
- огромный отложенный спрос вот-вот уже прям скоро выплеснется на рынок;
- ставки депозитов снижаются, значит КРЖН ждет вал покупок;
- аренда упала, потому что арендаторам надоело платить помесячно, и они решились заплатить один раз
Что-то новенькое будет? Мир меняется, рынок меняется, а мантры риэлторов одни и те же...
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:45
Интересно, форумчане, цепляющиеся за прогноз в 5 млн киевлян к 2025-му и в программу Гончарука +40% ВВП к 2024-му до сих пор верят?
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Номинальный +40% - вообще легко. Не в курсе, там уточнялось, о каком именно показателе речь?
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:52
«Дядя Петя, ты дурак?» (с)
В смысле «цепляющихся за 5 млн»???
Это ж ты лично сам три часа назад дал эту информацию!!! По твоей ссылке, запосченной лично тобой, на которую ты ссыЛался в разговоре, черным по белому написано, что в Киеве будет 5 млн к 25 году.
Или ты сам свою статью не читал, а в нее рыбу заворачивал??
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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