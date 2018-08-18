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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4272427342744275>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новый ролик для форумных пессимистов :D
sg_comp
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:20

  Damien написав:
  Hotab написав:
  investorkiev написав:я ее раньше давал. а сейчас отвечу тебе твоими же словами: я тебе не нанимался в гугле искать. там все есть, по студентам это официальная информация, все ВУЗы в обязательном порядке отчитываются ежегодно.

99% оставшихся.

Конечно, не 99%, но глупо спорить что Киев не перетягивает на себя молодежь. .

Глупо спорить, никто и не спорит.
Разговор о 99% , о том,что все хотят (специально запилил опрос,не хочет никто. И куча другого бреда льющегося из шлема.

Социологи зРадио говорят что за 6 лет до 2025 (статья старая) Киев вырастет на +1 млн.
Это 167 тыс человек каждый год. Понимаешь? Почти +1 Херсон каждый год.

Если мы спросим астрологов, то они могут дать даже 8 млн.
Но мы же можем знать точно,за сколько времени вырос последний миллион.



"Згідно з чинним генпланом був зроблений прогноз на 2020 рік, що населення буде становити 2,6 млн. А вже сьогодні фактичне населення перевищило 3 млн жителів", - сказав він.

Броневицький зазначив, що ці дані їм надав Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук.


Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб."
https://ukranews.com/ua/news/672533-nas ... tsi-zroslo
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:30

  Vlad442 написав:
  Trast написав:До речі а ви віруєте в те, що умови від України вимагає від нас саме МВФ, про які нам розповідають?
Відповідь на це запитання дуже важлива, від цієї відповіді залежить, моє відношення до ваших коментарів і розуміння вашого світогляду.

Никогда об этом не задумывался. Требования, про которые я слышал, вполне логичные и направлены на реформы. Разве там есть повод во что-то веровать?
  Trast написав:Я про це писав, треба було фіксувати прибуток ще в минулому році, зараз щоб нам разом було смішно спробуй продати по тим цінам, які озвучив, разом посміємося над цим.

Не помню. Можно ссылочку на пост с рекомендациями продавать?
Вопрос о глубине падения остался за кадром. Что делать сейчас?

С прошлого года я получил 9% прибыли. Обвала цен пока не вижу. В смутные времена чувствую себя спокойней, когда основная часть накоплений в бетоне. Была бы машина времени и я перенесся на год назад, я не стал бы все продавать и уходить в матрас.

Ну от бачите ваша відповідь про МВФ не співпадає з моєю
...
Тому про що далі спілкуватися?
А де я писав, що треба здихуватися від нерухомості?
Це я не знаю, це Трібека знає, бо гілку дезінфікують, а в особистих у Трібеки може й залишилось. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:32

  Hotab написав:
Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб."
https://ukranews.com/ua/news/672533-nas ... tsi-zroslo


Шах и Мат (с.)

Вечер удивительных историй про 99% студентов-понаехов , остаются в киеве ))))) они то остаются, правда вонючка в аренде упала на 30%......
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:37

  sg_comp написав:Новый ролик для форумных пессимистов :D


ха, обратили внимание на график с 9:00 ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:38

xio13 ,

Вечер удивительных историй

Я бы сказал "басни из шлема".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:42

  sg_comp написав:Новый ролик для форумных пессимистов :D


Так что, у Столица Групп (sg) совсем плохо с продажами? В вашем ролике все аргументы форумных рокетчиков как по методичке:
- за доллар стоит бояться больше, чем за гривну;
- огромный отложенный спрос вот-вот уже прям скоро выплеснется на рынок;
- ставки депозитов снижаются, значит КРЖН ждет вал покупок;
- аренда упала, потому что арендаторам надоело платить помесячно, и они решились заплатить один раз :lol:

Что-то новенькое будет? Мир меняется, рынок меняется, а мантры риэлторов одни и те же...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:45

  xio13 написав:
  Hotab написав:
Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб."
https://ukranews.com/ua/news/672533-nas ... tsi-zroslo


Шах и Мат (с.)

Вечер удивительных историй про 99% студентов-понаехов , остаются в киеве ))))) они то остаются, правда вонючка в аренде упала на 30%......


Интересно, форумчане, цепляющиеся за прогноз в 5 млн киевлян к 2025-му и в программу Гончарука +40% ВВП к 2024-му до сих пор верят? :roll: :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  xio13 написав:
  Hotab написав:
Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб."
https://ukranews.com/ua/news/672533-nas ... tsi-zroslo


Шах и Мат (с.)

Вечер удивительных историй про 99% студентов-понаехов , остаются в киеве ))))) они то остаются, правда вонючка в аренде упала на 30%......


Интересно, форумчане, цепляющиеся за прогноз в 5 млн киевлян к 2025-му и в программу Гончарука +40% ВВП к 2024-му до сих пор верят? :roll: :D


Номинальный +40% - вообще легко. Не в курсе, там уточнялось, о каком именно показателе речь?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:52

  zРадио написав:Интересно, форумчане, цепляющиеся за прогноз в 5 млн киевлян к 2025-му и в программу Гончарука +40% ВВП к 2024-му до сих пор верят? :roll: :D

«Дядя Петя, ты дурак?» (с)

В смысле «цепляющихся за 5 млн»???
Это ж ты лично сам три часа назад дал эту информацию!!! По твоей ссылке, запосченной лично тобой, на которую ты ссыЛался в разговоре, черным по белому написано, что в Киеве будет 5 млн к 25 году.

Или ты сам свою статью не читал, а в нее рыбу заворачивал??
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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