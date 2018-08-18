Додано: Вів 09 чер, 2020 00:53

Не менее важно, что в Шанхае, где живет 25 млн человек, ничего не знают о доктрине киевских урбанистов, что автострады, развязки строить не нужно, потому что это привлечет в город больше автомобилей. Потому лучше не строить, чтобы не углублять проблему. В Шанхае не знали об этих идиотских теориях киевских урбанистов, потому не только построили за 30 лет больше 400 станций метрополитена (открылось в 1993 году, 413 станций, протяженность 676 км), но весь город пронизан огромными автомагистралями, часто в три уровня. Потому в Шанхае можно проехать 50 километров и не стоять на светофоре. Обратите внимание, что развязки могут быть вполне вписаны в парк, где гуляют люди. Обратите внимание на четвертом фото трафик идет на уровне крыш. А под этой оживленной магистралью идет еще одна:) Кстати, скорость передвижения там ограничена 80 км в час. Действительно, зачем ограничивать до 50 там, где нет людей в принципе.



(С)



А во. Еще от Юрия Романенко:



Площадь Амстердама 219,3 км², население 821 752 человек. Площадь Киева 750 км. Население около 4,5-5 млн человек. С учетом киевской агломерации площадь увеличивается еще в несколько раз. Буча, Ирпень, Бровары, Вишневое, Фастов и даже Белая Церковь - это просто спальные районы Киева. Поэтому попытки переносить модели развития мелких европейских городов, вроде Гента или Амстердама с Флоренциями на Киев обречены на провал. Киев по численности как Словакия, или Словения, или Хорватия, или Дания. И смотреть на него нужно скорее как на страну, а не город. Точнее говоря, это глобальный город, которые во-многом замещают государства. Просто у нас . х****** глобальный город. Пока единственный.



(С)

Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:

1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).