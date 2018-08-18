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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:53
Не менее важно, что в Шанхае, где живет 25 млн человек, ничего не знают о доктрине киевских урбанистов, что автострады, развязки строить не нужно, потому что это привлечет в город больше автомобилей. Потому лучше не строить, чтобы не углублять проблему. В Шанхае не знали об этих идиотских теориях киевских урбанистов, потому не только построили за 30 лет больше 400 станций метрополитена (открылось в 1993 году, 413 станций, протяженность 676 км), но весь город пронизан огромными автомагистралями, часто в три уровня. Потому в Шанхае можно проехать 50 километров и не стоять на светофоре. Обратите внимание, что развязки могут быть вполне вписаны в парк, где гуляют люди. Обратите внимание на четвертом фото трафик идет на уровне крыш. А под этой оживленной магистралью идет еще одна:) Кстати, скорость передвижения там ограничена 80 км в час. Действительно, зачем ограничивать до 50 там, где нет людей в принципе.
(С)
А во. Еще от Юрия Романенко:
Площадь Амстердама 219,3 км², население 821 752 человек. Площадь Киева 750 км. Население около 4,5-5 млн человек. С учетом киевской агломерации площадь увеличивается еще в несколько раз. Буча, Ирпень, Бровары, Вишневое, Фастов и даже Белая Церковь - это просто спальные районы Киева. Поэтому попытки переносить модели развития мелких европейских городов, вроде Гента или Амстердама с Флоренциями на Киев обречены на провал. Киев по численности как Словакия, или Словения, или Хорватия, или Дания. И смотреть на него нужно скорее как на страну, а не город. Точнее говоря, это глобальный город, которые во-многом замещают государства. Просто у нас . х****** глобальный город. Пока единственный.
(С)
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:55
Vlad442 написав:
У вас посты, как шахматное поле. То вброс информации (как правило достоверной) без анализа что это и зачем сюда притащили, то анализ на основании недостоверной информации.
Жалкая потуга обесценить информацию, которая бьет по вашим интересам (хотя здесь ничего личного). У меня нет мотивации вас шаховать, а уж тем более - матовать. На КРЖН (очень надеюсь) не будет эндшпиля, только циклы.
Рекомендую аккумулировать валютный кэш - через полтора-два года "усреднитесь" дешевым приобретением и выйдете из кризиса с минимальным убытком
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:00
investorkiev написав:
«Дядя Петя, ты дурак?» (с)
В смысле «цепляющихся за 5 млн»???
Это ж ты лично сам три часа назад дал эту информацию!!! По твоей ссылке, запосченной лично тобой, на которую ты ссыЛался в разговоре, черным по белому написано, что в Киеве будет 5 млн к 25 году.
Или ты сам свою статью не читал, а в нее рыбу заворачивал??
Не изображай из себя шланг! Из того исследования я использовал ФАКТ
. А ты, Макс и Влад - уцепились за ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ
, который к сегодняшнему дню успел потерять основные предпосылки.
Ну и кто здесь тупит?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:09
Факт: Киев прирос +1.12 млн чел. Прогноз: Киев прирастет еще на +1 млн чел.
Какие предпосылки потерял прогноз за год??
В Херсоне нашли залежи нефти?
В Чернигове появилась Силиконовая долина?
Средняя зарплата в Сумах стала 50куе/год?
Что улучшилось в тех городах, что они перестанут вдруг изо всех сил ломиться в Киев как сумасшедшие?
Почему вдруг планеты сойдут с орбит и будут нарушены 3 постулата Трибеки о КРЖН??
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:21
investorkiev написав: airmax78 написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек. Мат и шах(с)
ОМГ, в ближайшие годы еще +1000000 Аирмаксов, Сержиков, Хоттабов, Сомиков
Вроде и рад за людей, и рад что подтверждается моя теория, но какие нервы нужно иметь что-бы выдержать этот наплыв...
Завидую вашей обеспеченной старости.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:32
Damien написав: Hotab написав: investorkiev написав:
я ее раньше давал. а сейчас отвечу тебе твоими же словами: я тебе не нанимался в гугле искать. там все есть, по студентам это официальная информация, все ВУЗы в обязательном порядке отчитываются ежегодно.
99% оставшихся.
Конечно, не 99%, но глупо спорить что Киев не перетягивает на себя молодежь. Я не знаю примеров, чтоб киевлянин поехал поступать в условный Тернополь и там остался, а вот обратных примеров - миллион. Причем таким действием этот новокиевлянин на 1 единицу уменьшает численность молодежи в Тернополе и добавляет в Киеве. Да и рабочие понаехи - это не пенсионеры, это молодые люди, но чаще всего со старой пропиской своего региона. Они как бы там. Но по факту они здесь.
Я вообще, немного в шоке, от того, что этот очевидный факт вызывает какие-то споры или не принимается во внимание. В любом офисе в Киеве минимум 60% - понаехи. МИНИМУМ. Зайдите в любую избирательную комиссию перед выборами, когда идет перерегистрация места голосования. В регионах, допускаю, что вообще никто этой услугой не пользуется. В Киеве - очереди растягиваются на сутки. Люди вайбер группу создавали, чтобы отмечаться. О чем тут спорить? У меня в паркинге автомобилей с киевскими номерами не больше половины.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:33
investorkiev написав:
Факт: Киев прирос +1.12 млн чел. Прогноз: Киев прирастет еще на +1 млн чел.
Какие предпосылки потерял прогноз за год??
Киев прирос на 1,12 млн человек не за последние 5 лет, а за последние 30 лет ! Госстатовская статистика, или даже официальная перепись никогда не учитывали арендных понаехов без прописки. Так что дельта между реальным и официальным населением Киева копилась все годы независимости.
При самых оптимистичных оценках население Киева продолжит расти с былой скоростью - на 60 тыс в год (20 тыс официально + 40 тыс неучтенных) через 2 года.
Нужно учитывать, что понаехами Киев не будет прирастать без прироста рабочих мест. В этом году количество рабочих мест в Киеве сократится. В следующем - восстановит потерянные 50-70%. Рост к 2019-му - не ранее 2022-го.
Вот и оценивай перспективы...
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:38
airmax78 написав:
Я вообще, немного в шоке, от того, что этот очевидный факт вызывает какие-то споры или не принимается во внимание. В любом офисе в Киеве минимум 60% - понаехи. МИНИМУМ. Зайдите в любую избирательную комиссию перед выборами, когда идет перерегистрация места голосования. В регионах, допускаю, что вообще никто этой услугой не пользуется. В Киеве - очереди растягиваются на сутки. Люди вайбер группу создавали, чтобы отмечаться. О чем тут спорить? У меня в паркинге автомобилей с киевскими номерами не больше половины.
Не видел, что об этом спорят. Видел, что спорят с глупыми вбросами о том, что любая толстая котлета долларов, собранная в стране, незамедлительно инвестируется в КРЖН.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 01:45
zРадио написав: airmax78 написав:
Я вообще, немного в шоке, от того, что этот очевидный факт вызывает какие-то споры или не принимается во внимание. В любом офисе в Киеве минимум 60% - понаехи. МИНИМУМ. Зайдите в любую избирательную комиссию перед выборами, когда идет перерегистрация места голосования. В регионах, допускаю, что вообще никто этой услугой не пользуется. В Киеве - очереди растягиваются на сутки. Люди вайбер группу создавали, чтобы отмечаться. О чем тут спорить? У меня в паркинге автомобилей с киевскими номерами не больше половины.
Не видел, что об этом спорят. Видел, что спорят с глупыми вбросами о том, что любая толстая котлета долларов, собранная в стране, незамедлительно инвестируется в КРЖН.
Так это же напрямую связанные вещи. Деньги следуют за людьми. Если люди едут в Киев, их деньги едут вместе с ними. 2й Закон Трибеки. С чем тут можно спорить?
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