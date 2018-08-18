Додано: Вів 09 чер, 2020 01:50

sg_comp написав: Новый ролик для форумных пессимистов

Новый ролик для форумных пессимистов

Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах.Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик.Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой)