Додано: Вів 09 чер, 2020 03:48

airmax78 написав: Damien написав: sg_comp написав: Новый ролик для форумных пессимистов

Новый ролик для форумных пессимистов

Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах.

Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик.

Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой) Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах.Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик.Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой)

А потом снова будет так. От чего из докарантинных благ люди готовы отказаться? Перестанут ходить в рестораны? Перестанут стричься? Перестанут покупать одежду и обувь? Перестанут ходить в тренажерные залы и бассейны? Перестанут арендовать квартиры? Что умрет? А потом снова будет так. От чего из докарантинных благ люди готовы отказаться? Перестанут ходить в рестораны? Перестанут стричься? Перестанут покупать одежду и обувь? Перестанут ходить в тренажерные залы и бассейны? Перестанут арендовать квартиры? Что умрет?

Все зависит от доходов. Чтобы полностью умереть - ничто из названного полностью не умрет. В каждой из сфер уменьшится количество занятых людей и количество работающих точек.Можно ли отказаться от ресторанов? Легко. Можно питаться в кафе или столовой. Даже можно тормозок в АТБ купить при беде.Можно не стричься? Так что бы совсем - нет. Но можно стричься в салоне за 250 грн, а можно у полупрофессиональной соседки за 50грн.Можно одежду и обувь покупать в бутиках. А можно - на рынкеИ в итоге все вроде работает, но все оно будет как бы в "пол-накала". А кто занимался бизнесом, тот понимает, что при уменьшении клиентов на 30% доходы падают не на 30%, а гораздо больше.Возможно, что потом все восстановится. Возможно, что даже переплюнет. Но когда это случится и случится ли вообще? А пока это не случилось, спрос на объекты КРЖН будет падать. На продажи в большей степени, на аренду в меньшей