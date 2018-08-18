Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sg_comp написав:Новый ролик для форумных пессимистов
Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах. Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик. Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой)
sg_comp написав:Новый ролик для форумных пессимистов
Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах. Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик. Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой)
А потом снова будет так. От чего из докарантинных благ люди готовы отказаться? Перестанут ходить в рестораны? Перестанут стричься? Перестанут покупать одежду и обувь? Перестанут ходить в тренажерные залы и бассейны? Перестанут арендовать квартиры? Что умрет?
hume написав:Чёрные атбэхи вообще огонь. Если спиртное не нужно, то вполне приличный магаз с ценниками на 20% ниже, чем в сильпо. К примеру какая разница где покупать молочку, колу, запакованную икру, или консервированные ананасы.
Совсем не согласен. Один и тот-же производитель делает свою продукцию разного качества (в порядке возрастания): -атб -ашан -все остальные -новус, метро Есть товары, которые не отличаются по качеству от сети к сети, но есть и такие, которые отличаются разительно. Часто такие товары немного отличаются маркировкой и/или упаковкой. Часто рецептура разная даже указана на упаковке. Для меня это важно, кроме того, у меня реакция на глутаматы - в атб есть товары, в которых они присутствуют, а в метро или новусе их нет.
Продукты с глутаматами есть абсолютно везде, тут скорее вопрос, где можно найти без них - и тут да - в Новусе, Сильпо есть даже выбор
Я имел ввиду, что один и тот-же продукт, одного производителя, может иметь разный состав в разных сетях.
sg_comp написав:Новый ролик для форумных пессимистов
Это чес в плане аргументации. "Продажи на новостроях восстановились почти до докарантинного уровня". И что? Это доказывает, что потом(через полгода-год) будет так же? Нет, это отложенный спрос выстрелил. Два месяца по-существу ничего не работало. Плюс нынешние сделки работают на "легких" докарантинных заработанных деньгах. Потом будет не так. Тот, кто покупал под сдачу, параллельно занимаясь другим бизнесом, уже не будет так часто это делать(поскольку зарабатывать будет меньше, если вообще будет что-то зарабатывать) или вообще не будет покупать, поскольку выхлоп от аренды уже не тот( а если в ипенях-Ирпенях, то вообще не сдашь), и если есть другие бизнес идеи, то он их попытается реализовать. Добавит падения спроса страх перед котлованами, особенно после Укрбудов-Эврик. Спрос упадет раза в два-три, единственное, что как-то поддержит цены - это уменьшение количества предложения. А оно неизбежно произойдет за счет уменьшения количества новых проектов(нужно быть сумасшедшим, чтоб сейчас начать новый большой проект) и множества банкротств существующих строек(я так думаю это начнется уже осенью-зимой)
А потом снова будет так. От чего из докарантинных благ люди готовы отказаться? Перестанут ходить в рестораны? Перестанут стричься? Перестанут покупать одежду и обувь? Перестанут ходить в тренажерные залы и бассейны? Перестанут арендовать квартиры? Что умрет?
Все зависит от доходов. Чтобы полностью умереть - ничто из названного полностью не умрет. В каждой из сфер уменьшится количество занятых людей и количество работающих точек. Можно ли отказаться от ресторанов? Легко. Можно питаться в кафе или столовой. Даже можно тормозок в АТБ купить при беде. Можно не стричься? Так что бы совсем - нет. Но можно стричься в салоне за 250 грн, а можно у полупрофессиональной соседки за 50грн. Можно одежду и обувь покупать в бутиках. А можно - на рынке И в итоге все вроде работает, но все оно будет как бы в "пол-накала". А кто занимался бизнесом, тот понимает, что при уменьшении клиентов на 30% доходы падают не на 30%, а гораздо больше. Возможно, что потом все восстановится. Возможно, что даже переплюнет. Но когда это случится и случится ли вообще? А пока это не случилось, спрос на объекты КРЖН будет падать. На продажи в большей степени, на аренду в меньшей
Damien написав:Все зависит от доходов. Чтобы полностью умереть - ничто из названного полностью не умрет. В каждой из сфер уменьшится количество занятых людей и количество работающих точек. Можно ли отказаться от ресторанов? Легко. Можно питаться в кафе или столовой. Даже можно тормозок в АТБ купить при беде. Можно не стричься? Так что бы совсем - нет. Но можно стричься в салоне за 250 грн, а можно у полупрофессиональной соседки за 50грн. Можно одежду и обувь покупать в бутиках. А можно - на рынке И в итоге все вроде работает, но все оно будет как бы в "пол-накала". А кто занимался бизнесом, тот понимает, что при уменьшении клиентов на 30% доходы падают не на 30%, а гораздо больше. Возможно, что потом все восстановится. Возможно, что даже переплюнет. Но когда это случится и случится ли вообще? А пока это не случилось, спрос на объекты КРЖН будет падать. На продажи в большей степени, на аренду в меньшей
- стригтися можна дома, купивши машинку для стрижки - обідати можна баночку борща і/або гречки котлеткою з дому - купувати взуття на розпродажах за 20% ціни - і т.д. і т.п.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
На жаль, українці здатні лише вирощувати пшеницю, плавити чавун і добувати олію. І будувати кабаки біля доріг та 25-поверхіки в столиці))) P.S. АЕС та ракетна програма - відрижки радянської епохи. Скоро вони повинні щезнути - надто складно для укро-бидло-їліти.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 09 чер, 2020 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Полистал на ЛУНе Харьков и что-то он никак не дешевый, как тут написали. Объекты в интересных местах с вполне околокиевской ценой по 18+ за квадрат. Но хоть этажность поадекватнее. Дешево сдают или в географических чигирях или около центра но среди разваленных промзон и частного сектора что вобщем может оказаться даже хуже чем географические чигири. Хотя там вообще сама по себе география Харькова сложная, город слишком неравномерно развит. Хотя потенциал у этого города классный но они сами его просирают.