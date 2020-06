Додано: Вів 09 чер, 2020 08:44

Damien написав: Все зависит от доходов. Чтобы полностью умереть - ничто из названного полностью не умрет. В каждой из сфер уменьшится количество занятых людей и количество работающих точек.

Можно ли отказаться от ресторанов? Легко. Можно питаться в кафе или столовой. Даже можно тормозок в АТБ купить при беде.

Можно не стричься? Так что бы совсем - нет. Но можно стричься в салоне за 250 грн, а можно у полупрофессиональной соседки за 50грн.

Можно одежду и обувь покупать в бутиках. А можно - на рынке

И в итоге все вроде работает, но все оно будет как бы в "пол-накала". А кто занимался бизнесом, тот понимает, что при уменьшении клиентов на 30% доходы падают не на 30%, а гораздо больше.

Возможно, что потом все восстановится. Возможно, что даже переплюнет. Но когда это случится и случится ли вообще? А пока это не случилось, спрос на объекты КРЖН будет падать. На продажи в большей степени, на аренду в меньшей Все зависит от доходов. Чтобы полностью умереть - ничто из названного полностью не умрет. В каждой из сфер уменьшится количество занятых людей и количество работающих точек.Можно ли отказаться от ресторанов? Легко. Можно питаться в кафе или столовой. Даже можно тормозок в АТБ купить при беде.Можно не стричься? Так что бы совсем - нет. Но можно стричься в салоне за 250 грн, а можно у полупрофессиональной соседки за 50грн.Можно одежду и обувь покупать в бутиках. А можно - на рынкеИ в итоге все вроде работает, но все оно будет как бы в "пол-накала". А кто занимался бизнесом, тот понимает, что при уменьшении клиентов на 30% доходы падают не на 30%, а гораздо больше.Возможно, что потом все восстановится. Возможно, что даже переплюнет. Но когда это случится и случится ли вообще? А пока это не случилось, спрос на объекты КРЖН будет падать. На продажи в большей степени, на аренду в меньшей

- стригтися можна дома, купивши машинку для стрижки

- обідати можна баночку борща і/або гречки котлеткою з дому

- купувати взуття на розпродажах за 20% ціни

- і т.д. і т.п. - стригтися можна дома, купивши машинку для стрижки- обідати можна баночку борща і/або гречки котлеткою з дому- купувати взуття на розпродажах за 20% ціни- і т.д. і т.п.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/