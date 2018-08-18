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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4274427542764277

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Странно, а я заметил другую особенность. В Киев люди едут из регионов от нищеты, с целью заработать, в поисках перспективы. А вот из Киева уезжают в основном те, кто с деньгами и соответственно увозят свои деньги на новое место жительства.

От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:09

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Не видел, что об этом спорят. Видел, что спорят с глупыми вбросами о том, что любая толстая котлета долларов, собранная в стране, незамедлительно инвестируется в КРЖН.

Так это же напрямую связанные вещи. Деньги следуют за людьми. Если люди едут в Киев, их деньги едут вместе с ними. 2й Закон Трибеки. С чем тут можно спорить?

Странно, а я заметил другую особенность. В Киев люди едут из регионов от нищеты, с целью заработать, в поисках перспективы. А вот из Киева уезжают в основном те, кто с деньгами и соответственно увозят свои деньги на новое место жительства.
P.S. Вы кстати где деньги на новую недвижимость заработали, в Киеве или из Одессы привезли?

Я привез в Киев прилично деньжат выведенных с ОРЖН - хватило бы в т.ч. и на новую "прелесть", если бы они просто лежали в банке не валютном депо все это время.
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1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Полистал на ЛУНе Харьков и что-то он никак не дешевый, как тут написали.
Объекты в интересных местах с вполне околокиевской ценой по 18+ за квадрат.

Кирпич стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Соляра и электроэнергия тоже. Разница в цене сопоставимых котлованов была в 1,5 раза, а в цене готового 1,8. Котлован в Киеве обеспечивал большую доходность, именно по этому Киев весь утыкан кранами, Харьков нет. Поэтому было выгодней в свое время покупать в Киеве.
Причина этого явления то, что в Киев больше едет приезжих, в Киеве больше денег и выше доходы.
В продолжение этой тенденции могу сказать, что я посмотрел, сколько стоит метр в новостройке в Лубнах. Почти столько же, как на окраине Харькова, поэтому новостроек в Лубнах на порядок меньше.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
наконец то начинаю с вами соглашаться, работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.

Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 чер, 2020 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:напишіть, які заводи, яке реальне виробництво є в Києві?

Какое реальное производство есть в Харькове? Один Турбоатом с количеством сотрудников согласно Википедии 4773 (получающих очень небольшие зарплаты), что в два раза меньше, чем торговцев и реализаторов на рынке Барабашово. Остальное мелочь и цеха, которых, наверняка, хватает и в Киеве.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21

  Frant написав:
  vitaliian написав:работнику без квалификации ничего в Киеве не светит,
Невже????
Продавці і вантажники в київських супермаркетах мають ЗП 8 0000 - 10 000 грн.
Вчителі 6 000 - 8 000 грн, доценти 8000 -12 000 грн. Більшість київских інженерів мають ЗП 8 000 - 13 000 грн.

  Vlad442 написав:Один Турбоатом с количеством сотрудников согласно Википедии 4773 (получающих очень небольшие зарплаты)

Я впевнений, що у токаря чи слюсаря чи інженера на Турбоатомі ЗП не вище 8 000 грн/міс на руки. :mrgreen:

да круто, извините забыл, 8-13к как раз та сумма ради которой хочется жить в ванючем хостеле или в хруще по 4 человека в комнате. За 13к надо пахать по 12 часов с 1 выходным (говорю про водителей маршруток).
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:напишіть, які заводи, яке реальне виробництво є в Києві?
Я щось нічого не бачу такого тут)))

Так гроші заробляють не на виробництві, а на розробці.
Виробництво то що, йому що сказали, те воно і робить.
От наприклад в Минаї є завод Ядзакі. Якщо не стане конструкторських бюро які знаходяться десь там в Японії - чи зможе це виробництво хоч щось виготовити?
Або наприклад ДП "Антонов" в Києві, з якого потікали абсолютно всі розуми. І що тепер? Тепер це просто купа напівпустих цехів які самі по собі нічого не варті і нічого виготовити не можуть.
Але якщо продати цей завод умовно Боінгу, то абсолютно ті самі цехи одразу зможуть знов щось виготовляти.
Вирішує не фізичне виробництво, а наявність розробок і технології. А фізичне виробництво можна хоч в закинутому селі поставити і вахтою туди возити з усіх околись народ, чим більш автоматизований процес, тим менше шансів що навіть самий недосвідчений робітник щось там напортачить.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Какое реальное производство есть в Харькове?

Ну вон Электротяжмаш делает двигатели для траликов, поездов жд и так далее.
Только они этот двигатель делают и продают за 150к грн.
А в Броварах есть ООО "Политехносервис", которое покупает в Чехии комплектующие, собирает из них систему управления к этому самому двигателю и продает за полтора ляма. Что бы собрать СУ нужна комнатка размером в 15 квадратов. А для двигателей Электротяжмаш целые цеха содержит)
Самое забавное что СУ без двигателя бесполезна, как и бесполезен двигатель без СУ.
Но СУ стоит денег, потому что это сложная электроника которую не каждый может разработать и там приличная добавленная стоимость. А двигатель не стоит денег, потому что это примитивный механизм который может сделать любой папуас и если там влепить добавленную стоимость - его купят в другом месте.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я впевнений, що у токаря чи слюсаря чи інженера на Турбоатомі ЗП не вище 8 000 грн/міс на руки.

300 долларов? В 12 было 200 долларов.
https://glavnoe.ua/news/n112139
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