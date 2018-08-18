От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:09
Я привез в Киев прилично деньжат выведенных с ОРЖН - хватило бы в т.ч. и на новую "прелесть", если бы они просто лежали в банке не валютном депо все это время.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кирпич стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Соляра и электроэнергия тоже. Разница в цене сопоставимых котлованов была в 1,5 раза, а в цене готового 1,8. Котлован в Киеве обеспечивал большую доходность, именно по этому Киев весь утыкан кранами, Харьков нет. Поэтому было выгодней в свое время покупать в Киеве.
Причина этого явления то, что в Киев больше едет приезжих, в Киеве больше денег и выше доходы.
В продолжение этой тенденции могу сказать, что я посмотрел, сколько стоит метр в новостройке в Лубнах. Почти столько же, как на окраине Харькова, поэтому новостроек в Лубнах на порядок меньше.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наконец то начинаю с вами соглашаться, работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.
Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 чер, 2020 10:19, всього редагувалось 2 разів.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какое реальное производство есть в Харькове? Один Турбоатом с количеством сотрудников согласно Википедии 4773 (получающих очень небольшие зарплаты), что в два раза меньше, чем торговцев и реализаторов на рынке Барабашово. Остальное мелочь и цеха, которых, наверняка, хватает и в Киеве.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21
да круто, извините забыл, 8-13к как раз та сумма ради которой хочется жить в ванючем хостеле или в хруще по 4 человека в комнате. За 13к надо пахать по 12 часов с 1 выходным (говорю про водителей маршруток).
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так гроші заробляють не на виробництві, а на розробці.
Виробництво то що, йому що сказали, те воно і робить.
От наприклад в Минаї є завод Ядзакі. Якщо не стане конструкторських бюро які знаходяться десь там в Японії - чи зможе це виробництво хоч щось виготовити?
Або наприклад ДП "Антонов" в Києві, з якого потікали абсолютно всі розуми. І що тепер? Тепер це просто купа напівпустих цехів які самі по собі нічого не варті і нічого виготовити не можуть.
Але якщо продати цей завод умовно Боінгу, то абсолютно ті самі цехи одразу зможуть знов щось виготовляти.
Вирішує не фізичне виробництво, а наявність розробок і технології. А фізичне виробництво можна хоч в закинутому селі поставити і вахтою туди возити з усіх околись народ, чим більш автоматизований процес, тим менше шансів що навіть самий недосвідчений робітник щось там напортачить.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну вон Электротяжмаш делает двигатели для траликов, поездов жд и так далее.
Только они этот двигатель делают и продают за 150к грн.
А в Броварах есть ООО "Политехносервис", которое покупает в Чехии комплектующие, собирает из них систему управления к этому самому двигателю и продает за полтора ляма. Что бы собрать СУ нужна комнатка размером в 15 квадратов. А для двигателей Электротяжмаш целые цеха содержит)
Самое забавное что СУ без двигателя бесполезна, как и бесполезен двигатель без СУ.
Но СУ стоит денег, потому что это сложная электроника которую не каждый может разработать и там приличная добавленная стоимость. А двигатель не стоит денег, потому что это примитивный механизм который может сделать любой папуас и если там влепить добавленную стоимость - его купят в другом месте.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
300 долларов? В 12 было 200 долларов.
Зараз переглядають цей форум: ihorko_lviv і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|